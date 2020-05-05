Burhaniye’de belediye kapı kapı ücretsiz maske dağıtıyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına önem veren belediye, kurduğu atölyede ürettiği maskeleri de kapı kapı dağıtıyor. Belediyenin önünde maske dağıtım noktası kuran belediye, çarşı esnafından sonra Küçük Sanayi esnafına da ücretsiz maske dağıttı.

Küçük Sanayi Sitesine giden Başkan Yardımcısı Murat Yazgan öncülüğündeki Belediye ekibi sanayide hizmet veren esnafa binlerce maske dağıttı. Maskeleri ayaklarına gelen esnaflar Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve ekibe teşekkür ederken, Yazgan da maske dağıtımının devam edeceğini söyledi. Belediyenin maske ürettiğini anlatan Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, “Bu zorlu süreçte, esnafımıza ve halkımıza kendi ürettiğimiz maskeleri dağıtıyoruz . Belediyenin önündeki maske dağıtım noktası da hizmet veriyor. Dağıttığımız maskeler yıkanabilir maskelerdir. Bu zorlu süreçte halkımız için elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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