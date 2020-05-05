Jandarma uygulamada 5 aranan kişiyi yakaladı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, 10 kişiye 6 bin 665 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; kamu düzen ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, suç işleme niyetindeki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması maksadıyla; 05 Mayıs 2020 günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında 61 unsur, 2 bomba arama köpek unsuru ve 230 personelin katılımı ile müşterek olarak icra edilen yol kontrol uygulamasında; 3 bin 939 kişiyi sorgulamış, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 10 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, 6 bin 665 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri trafik yönünden yaptığı uygulamada bin 905 aracı kontrol ederek, 2 araca 264 lira para cezası uygularken, 1 aracı trafikten men etti, Jandarma ekipleri uygulama esnasında 0,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

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