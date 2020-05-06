Cunda Adası'na Pınarboğazı seyir terası

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<br>Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Ayvalık Adaları Tabiat Parkı manzarasına hakim noktalarından Cunda Adası´ndaki Pınarboğazı mevkisine, seyir terası yapıldı.<br>`Ayvalık doğal yaşamı koruyor´ sloganı ve Kaymakam Gökhan Görgülüarslan´ın girişimi ile hazırlanan, Ayvalık Ticaret Odası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle de hayata geçirilen projenin ilk etabındaki seyir terası tamamlandı. Pınarboğazı mevkisine yapılan seyir terası, hizmete açıldı. 70 metrekarelik seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ağaç malzemeden inşa edildi. Kuş ve bitki türleri açısından zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye'nin denize sınırları da olan en büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA<br>2020-05-06 13:21:31<br>

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