PTT’den Anneler Günü’ne özel indirim sürprizi

Balıkesir PTT Başmüdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PTT AŞ, Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında müşteriler, 48 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, eticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Anneler Günü’ne özel 48 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

Ayrıca Türkiye’nin Milli eTicaret platformu ePttAVM.com’da Anneler Günü’ne özel büyük indirimleri müşterileriyle buluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.