Erdek Öğretmenevi yeni yerinde

Erdek Öğretmenevi, 2020 yaz turizm sezonuna yeni kiraladığı turistik tesiste Haziran ayı itibari ile konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Erdek Öğretmenevi hizmet Binasının deprem riski nedeniyle geçtiğimiz Şubat ayında yıkılmasıyla, eksikliği hissedilen Öğretmenevi Binası olarak kullanılmak üzere başlatılan yer arayışı mutlu sonla bitti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçici olarak Öğretmenevi Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Çuğra Bölgesi’nde yıllardır otel olarak hizmet veren turistik tesisi kiralandı. Öğretmevi konuk kabulüne 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Erdek Öğretmenevi Müdürü Berkant Ayhan, yıkılan Öğretmenevi Hizmet Binası’nda 2019 yılında 11 bin 768 kişiye konaklama hizmeti verildiğini hatırlatıp, 2020 yılı yaz sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıkları söyledi. Yeni kiraladıkları yeni yerde 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren rezervasyon alınmasına başlanıldığını ifade eden Ayhan, “Kiraladığımız tesis 27 oda 72 yatak kapasitesine sahip. 1 kurum müdürü ve 6 personelimiz ile hizmet verilecek. Tesisimiz içerisinde restoran ve kafeteryamız yer alıyor. 1 Haziran’da başlayacak olan konuk kabulümüz Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının KOVİD 19 talimatları doğrultusunda yapılacaktır. Konuklarımızı hijyenik bir ortamda ağırlayacağız” dedi.

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