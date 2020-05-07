Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan projeler için somut olarak düğmeye basıldı. İlk etapta ilçe girişinden başlayıp, şehir merkezine uzanan, ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt dökülmesi ve kaldırımların düzenlenmesine yönelik start alan çalışmaların sonraki etaplarının ise sırasıyla Küçükköy, Sarımsaklı ve Altınova mahallerinde de süreceği öğrenildi.

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan projeler için somut olarak düğmeye basıldı. İlk etapta ilçe girişinden başlayıp, şehir merkezine uzanan, ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi‘nde sıcak asfalt dökülmesi ve kaldırımların düzenlenmesine yönelik start alan çalışmaların sonraki etaplarının ise sırasıyla Küçükköy, Sarımsaklı ve Altınova mahallerinde de süreceği öğrenildi.
Önceki gün kaldırımların sökülmeye başlanıldığı ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda süren çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendisine eşlik eden ve çalışmalar hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ayvalık’ı sezona hazırlarken, yılların yorgunluğunu taşıyan cadde ve sokakları yenilemeyi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte yaptıklarını kaydeden Yücel Yılmaz, “Şu anda BASKİ ile beraber alt yapı çalışmalarını yaparken, üst yapıda da kente değer katacak, kent estetiğini ve kent mobilyalarını değiştirecek çalışmaları Mesut Başkanımızla birlikte istişare ediyoruz. İnşallah Ayvalık’ımıza Temmuz ayı içerisinde yurt genelinden misafirlerimiz gelmeye başladıkları zaman daha dayanıklı, daha bakımlı ve güzel Ayvalık görsünler istiyoruz. Bunun için de beraber çalışıyoruz” dedi.
“Ayvalık için yapılacak masraflar için sınırlamamız yok”
Beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yetkili daire müdürlerinin de bulunduğuna işaret eden Başkan Yücel Yılmaz, “Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut beye ‘Biz kesenin ağzını açtık. Sen arzu et. Hayal et. Beraber planlayalım. Yapalım.’ dedik. Tabi Ayvalık için bu konuları konuştukça, şehrin taleplerini dinledikçe farklı masraflarda ortaya çıkacak. Bu konuda bizim herhangi bir sınırlamamız yok. Ama biz Ayvalık’ta her yere dokunmayı düşünüyoruz. Küçükköy’den, Cunda ve Altınova’ya kadar tüm birimlerimiz ne gerekiyorsa her türlü çalışmayı yapacaklar” ifadelerini kullandı.
O iddialara da cevap verdi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesinde il genelindeki 20 ilçe arasında en az ödeneğin Ayvalık’a ayrıldığına ait iddiaları da yanıtlayan Başkan Yılmaz, “Ben böyle bir şey duymadım. Zaten böyle bir şeye de cevap vermiyorum. Çünkü Ayvalık’a köprüsünden tutun, su hizmetlerine varıncaya kadar yaptığımız yatırımlar belli. Şu anda da üst yapıyı da Ayvalık Belediye Başkanımızla birlikte tamamlayacağız inşallah.” diye konuştu.
Başkan Ergin memnun
Yapılmaya başlanılan hummalı çalışmalarla ilgili açıklamalarda buluna Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Yücel Başkan’ımızın da ifade ettiği gibi, bu yıl turizm sezonuna daha farklı bir Ayvalık olarak girmek istiyoruz. Zaten Koronavirüs salgınından tüm ülkemiz etkilendiği gibi bu pandemiden Ayvalık’ta olumsuz olarak nasibini aldı. Tabiî ki şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar hem Ayvalık turizmine katkı sağlamış olacak hem de dolayısıyla bunun esnafımızın da bir nebze olsun yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Ben Yücel başkanıma, Ayvalık’a verdiği destekler için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Özelliklede üst yapı konusunda da kendisinin söylediği gibi yapılacak çok işler var. Kendiside bu anlamda Ayvalık’a gönül rahatlığıyla doğru işlerin yapılmasını destekliyor. Bugüne kadar da zaten ‘Ayvalık bizim misafir odamızdır’ diyerek ilçemize ayrı bir önem göstermesi takdire şayandır” ifadelerini kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ilçe merkezinde başlayan yol bakımonarım çalışmalarına yönelik süren çalışmaları yerinde incelemeleri sırasında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinatörlüğü Daire Başkanı Kazım Arslan, Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi sorumlu daire müdürleri, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan destek kampanyası
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan destek ...
Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli
YEREL HABERLER Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli
Marmara bölgesinin emniyet ve asayişi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Marmara bölgesinin emniyet ve asayişi masaya ...
Erdek Öğretmenevi yeni yerinde
YEREL HABERLER Erdek Öğretmenevi yeni yerinde
Erdekli balıkçılar orkinos avına gidecek
YEREL HABERLER Erdekli balıkçılar orkinos avına gidecek
PTT’den Anneler Günü’ne özel indirim sürprizi
YEREL HABERLER PTT’den Anneler Günü’ne özel indirim sürprizi
Cunda Adası'na Pınarboğazı seyir terası
YEREL HABERLER Cunda Adası'na Pınarboğazı seyir terası
Burhaniye’de berber ve kuaförlere dezenfekte paketi
YEREL HABERLER Burhaniye’de berber ve kuaförlere dezenfekte paketi
Çölyaklılar Körfez de glutensiz ürünler için fırın istiyor
YEREL HABERLER Çölyaklılar Körfez de glutensiz ürünler için fırın ...
Dijital ortamda halk oyunu yarışması başlıyor Vatandaşlar Halk oyunlarındaki hünerlerini online sergileyecek
YEREL HABERLER Dijital ortamda halk oyunu yarışması ...
Burhaniye´de sosyal mesafeli Hıdırellez kutlaması
YEREL HABERLER Burhaniye´de sosyal mesafeli Hıdırellez kutlaması
Jandarma uygulamada 5 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma uygulamada 5 aranan kişiyi yakaladı
Balıkesir ASKF’den maske desteği
YEREL HABERLER Balıkesir ASKF’den maske desteği
Kumarhaneye çevrilmiş eve baskın
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilmiş eve baskın
Ayvalık'ta taş ocağı 5 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta taş ocağı 5 yıl sonra yeniden faaliyete ...
Burhaniye’de dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Burhaniye’de dilenci operasyonu
Burhaniye’de belediye kapı kapı ücretsiz maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de belediye kapı kapı ücretsiz maske ...
‘Gün Dayanışma Günüdür’
YEREL HABERLER ‘Gün Dayanışma Günüdür’
Gar yolu yeşile büründü
YEREL HABERLER Gar yolu yeşile büründü
Erdek’te “Vefa Grubu” 555 vatandaşa hizmet verdi
YEREL HABERLER Erdek’te “Vefa Grubu” 555 vatandaşa hizmet verdi
Vakaların arttığı Dursunbey'de sokak karantinası tedbiri Başkan Bahçavan Dursunbeylileri Uyardı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Dursunbey'de sokak karantinası ...
(Özel) Türkiye’nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım merkezi Balıkesir'de hizmet veriyor Bu merkezde 7'den 70'e herkese bakım hizmeti veriliyor Sosyal Hizmet Uzmanı Şimal Kaşıkçı: "Biz onların biyolojik değil kalbiyolojik aileleriyiz"
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım ...
MHP'de Telekonferans ile KOVİD toplantısı
YEREL HABERLER MHP'de Telekonferans ile KOVİD toplantısı
Müdür Arıcıoğlu, Milli sporcularla tele konferans aracılığı ile görüştü Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Antrenmanlarınızı yapın, performansınızı koruyun"
YEREL HABERLER Müdür Arıcıoğlu, Milli sporcularla tele konferans ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X