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Veterinerden sahip çıktığı yaralı köpeğe tedavi

DHA

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan yavru sokak köpeğine, veteriner Hakan Kol sahip çıktı. Kaza yerinden aldığı köpeğin röntgenini çeken Kol, arka bacakta tespit edilen kırığı tedaviye başladı.  Burhaniye'nin Enver Güreli Caddesi'nde yavru köpek, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kıvranan hayvanı gören kişi de veteriner Hakan Kol'u arayarak, yardım istedi. Kaza yerine gelen Kol, yaralı hayvanı alıp, kliniğe götürdü. Köpeği muayene eden Kol, çektiği röntgen sonucu sağ arka bacağında kırık belirledi....

Veterinerden sahip çıktığı yaralı köpeğe tedavi

<br>Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan yavru sokak köpeğine, veteriner Hakan Kol sahip çıktı. Kaza yerinden aldığı köpeğin röntgenini çeken Kol, arka bacakta tespit edilen kırığı tedaviye başladı. <br>Burhaniye'nin Enver Güreli Caddesi'nde yavru köpek, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kıvranan hayvanı gören kişi de veteriner Hakan Kol'u arayarak, yardım istedi. Kaza yerine gelen Kol, yaralı hayvanı alıp, kliniğe götürdü. Köpeği muayene eden Kol, çektiği röntgen sonucu sağ arka bacağında kırık belirledi. Hayvanın bacağını tedaviye başlayan Kol, iyileşeceğini belirterek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Veteriner Hakan Kol, "Gelen ihbar üzerine yavru köpeğe arabanın çarptığını öğrendik. Gidip hayvanı aldık. Travma var. Çektiğimiz röntgen sonucuna göre arka bacakta femurda kırık var. Müdahalemizi yaptık. İnşallah daha iyi olacak. Yalnız sürücülerin daha duyarlı, daha yavaş gitmelerini rica ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY<br>2020-05-07 12:42:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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