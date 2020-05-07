Bandırma'da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi nedeniyle toplu ulaşımda günlük 30 bin olan yolcu sayıları 2 bine kadar düştü.

Bandırma'da şehir içi ulaşımı gerçekleştiren Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bican, korona virüs salgını öncesinde günlük 30 bin kişi olan yolcu trafiğinin 2 bin kişiye kadar düştüğünü ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi 100 bin TL'lik bir destekte bulundu" dedi.

Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bican, Bandırma'da 97 adet toplu taşıma aracı ile hizmet vermekte olduklarını ifade ederek, bu araçlardan 73 tanesinin faal durumda olduğunu diğer kalan araçların ise yolcu artış azalış durumuna göre dönüşümlü sefere çıktığını belirtti.

Bican, korona virüs salgın sürecinden önce Bandırma'da günlük toplu taşıma yolcu sayısının ortalama 30 bin olduğunu ifade ederek, "Korona virüs salgını neticesinde günümüzde bu rakam 2 binlere kadar düştü. Araç yolcu kapasitelerimiz yarıya indi. Bandırma UIaşım Hizmetleri A.Ş. olarak kredilerimizi 3 ve 6 ay olarak öteledik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin TL'lik bir destekte bulunuldu ama bunu salgın sürecinin sonunda 65 yaş üstü ücretsiz taşıma desteklerinden virman yapacağız" dedi.

"Mazot desteği bekliyoruz"

Bican, bazı büyükşehir belediyelerinin toplu taşımada araç başına destek verdiğini de hatırlatarak, "Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden bu şekilde karşılıksız yardım bekliyoruz. Büyük rakamlar talep etmiyoruz. Salgın önlemleri nedeniyle araç yolcu kapasitelerimiz yarıya kadar indi. Mazot desteği bekliyoruz. Mazotu ÖTV'siz almak istiyoruz" dedi.

Salgın sonrasındaki normalleşme döneminde de uzun bir süre toplu taşıma araçları için uygulanan hijyen kurallarının geçerli olacağını ifade ederek Bican, "Günlük 250 bin yolcu taşıyabilecek bir kapasitemiz var. 97 aracımız mevcut ve 73 aracımızı kullanıyoruz. Diğer araçlarımız yoğunluk durumuna göre dönüşümlü sefere çıkıyorlar" dedi.

Bican, Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulumundan bu yana Bandırma'da uygulanan kentkart sisteminin 2021 yılı sonunda sona ereceğini belirterek, "Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi kimle anlaşırsa biz de onlarla çalışacağız. Kart bütünlüğü sağlanacak. Ama bunun uygulamada geçiş süreci 1 yılı bulur" dedi. Bican, korona virüs sürecinde gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle ortaklara 2 aydır ödeme yapamadıklarını ifade ederek, "Talebi olan ihtiyacı olan üyelerimizi Esnaf Kefalet Kooperatifimize yönlendirerek onların vasıtasıyla 25 bin TL'lik kredi kullanmalarını sağlıyoruz. Bu süreçte sadece şoför ücretlerini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

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