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Balıkesir'de 5 milyon 706 bin maske dağıtıldı Vefa grubu 128 bin vatandaşın yardımına koştu

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Valilik Kocaseyit Toplantı salonunda İlçe Kaymakamları ile video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Video Konferans yöntemi ile yapılan toplantıda korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler konuşuldu. Balıkesir'de bugüne kadar 5 milyon 706 bin maske dağıtıldığı ve Vefa grubunun 128 bin vatandaşa yardım ettiği açıklandı.

Balıkesir'de 5 milyon 706 bin maske dağıtıldı Vefa grubu 128 bin vatandaşın yardımına koştu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Valilik Kocaseyit Toplantı salonunda İlçe Kaymakamları ile video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Video Konferans yöntemi ile yapılan toplantıda korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler konuşuldu. Balıkesir'de bugüne kadar 5 milyon 706 bin maske dağıtıldığı ve Vefa grubunun 128 bin vatandaşa yardım ettiği açıklandı.
Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgını karşısında il genelinde alınan tedbirler ve sahadaki çalışmalar değerlendirildi. Normalleşme planı kapsamında atılacak adımların da masaya yatırıldığı toplantıda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve alışveriş merkezlerinde alınacak tedbirler istişare edildi.
Vali Ersin Yazıcı, salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığına ancak vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Salgının yayılmasını önlemek adına bugüne kadar herkesin büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Vali Ersin Yazıcı, bu konuda herkesin katkısının çok önemli olduğunu ve bundan sonraki dönemde denetimlerin daha da sıkı olması gerektiğine işaret etti.
Vali Yazıcı, "Her şey toplumun sağlığını korumak için"
İçinde bulunulan zorlu sürecin dayanışma içerisinde hep birlikte üstesinden gelineceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Her şey toplumumuzun sağlığını korumak için. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar iyi atlatırız. O yüzden kurallara riayet edelim. Bizler dayanışma ruhumuzu zor zamanlarda en iyi şekilde ortaya çıkaran kadim bir milletiz. Umuyorum ki bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız. Bizler ilimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alıyor ve bu tedbirleri anında uyguluyoruz. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden salgınla mücadele ederken hemşehrilerimizden tek isteğimiz yetkili mercilerden açıklanan kurallara eksiksiz uymaları. Devlet olarak büyüklerimizin hizmetindeyiz. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taleplerini bizlere iletsinler. Gelen talepler üzerine merkezimizde görevli Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz vatandaşlarımıza ivedilikle yardımcı oluyorlar. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve alışveriş merkezlerinde hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarımızda görüşülüp kararlar alındı" dedi.
Balıkesir'de 5 Milyon 706 bin maske dağıtıldı
Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir il genelinde bugüne kadar 5 milyon 706 bin 405 adet maske dağıtımı yapıldığını açıkladı.
Vali Ersin Yazıcı, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda maske takılmasının zorunlu kılınmasıyla beraber Cumhurbaşkanı vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatları doğrultusunda Balıkesir'de gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştirdiklerini kaydetti. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ücretsiz Maske Dağıtımı" projesi kapsamında Balıkesir'de 2 milyonu eczaneler, 2 milyon 706 bin 405'i yerel yönetimler ve 1 milyonu da Valilik aracılığıyla olmak üzere toplam 5 milyon 706 bin 405 adet maskenin dağıtımı gerçekleştirildi.
Vali Yazıcı, "Vefa grubu 128 Bin vatandaşın ihtiyacını karşıladı"
Vali Ersin Yazıcı, "Bugüne kadar Vefa İletişim Merkezlerine toplam 130 bin 329 talep ulaştığını, bunların 128 bin 701'inin karşılandığını bildirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçirildiği 22 Mart tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan 2 bin 427 görevlimiz tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının yanı sıra emekli maaşı ve sağlık ihtiyaçları da karşılandı. Bilgi talepli bin 451 aramada ise ilgili birimlerce gerekli yönlendirmeler yapıldı. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 7/24 var güçleri ile çalışan, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar onların tüm ihtiyaçlarını gideren, yeri geldiğinde sebze fidesi diken, polisimizden jandarmamıza, bekçimizden özel güvenlikçimize, din görevlisinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanına, zabıtasından muhtarımıza, sivil toplum kuruluşlarından kamu görevlisine, öğretmenimizden gönüllümüze, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay'a kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan her bir arkadaşımıza tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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