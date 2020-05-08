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Karantinada kalan vatandaşlar ve çocukları fidan dikti

İHA

Suudi Arabistan ve Kazakistan'dan gelerek Hasan Basri Çantay Yurdu'nda karantinada kalan vatandaşlar ile çocukları, hizmet eden görevlilere, sağlıkçılara teşekkür ederek, dağıtılan fidanları yurdun bahçesine diktiler.

Karantinada kalan vatandaşlar ve çocukları fidan dikti

Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan gelerek Hasan Basri Çantay Yurdu'nda karantinada kalan vatandaşlar ile çocukları, hizmet eden görevlilere, sağlıkçılara teşekkür ederek, dağıtılan fidanları yurdun bahçesine diktiler.
Balıkesir Çağış Kampüsünde bulunan Hasan Basri Çantay Yurdu'nda misafir edilen 331 vatandaş sosyal mesafeye uyarak, üzerlerinde isimleri yazılı fidanları yurt bahçesine diktiler. Bu süreçte kendilerine üst seviyede özen gösteren görevlilere teşekkür eden vatandaşlar “Devletimiz ve milletimize minnettarız, duacıyız. Hatıra olarak yurdumuzun bahçesine ağaç dikimi yaptık ve bu günlerin unutulmaz anısı olarak yaşamasını istiyoruz” dediler. Küçük karantinacılar da, fidanların toprakla buluşturulmasında babalarına yardımcı olarak diktikleri fidanlara can suyunu verdiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, etkinlikte misafir vatandaşlarla birlikte fidan dikerek, “Yurdumuzda kaldıkları bu süreçte misafirlerimize moral motivasyon sağlamayı amaçladık. Aynı zamanda şehrimizde bu zamanların anısına dikili ağaçları olmasını istedik. Bu etkinliği sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptık. Misafirlerimizi şehrimizde geçirdikleri bu dönem için güzel anılarla memleketlerine uğurlamak istiyoruz. Bu süreçte onlara hizmet edenleri ve salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızı böyle bir etkinlikle anmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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