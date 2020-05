Balıkesir Valisi korona virüs rakamlarını açıkladı Vali Yazıcı'dan tedbirlere uyan Balıkesir halkına teşekkür

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Trafik Haftası ile ilgili katıldığı etkinlikte Covid19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balıkesir’de vaka ve ölüm sayılarında düşüş olduğunu belirten Yazıcı, hastalığın tam olarak geçmediğini ifade ederek, vatandaşların belirlenen kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.

Vali Ersin Yazıcı Covid10 pandemisi sonrasında Balıkesir’de gerçekleşen vaka ve ölüm sayıları hakkında bilgiler verdi. Vali Yazıcı şu an itibariyle Balıkesir’de 800 civarında korona virüs vakasının bulunduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin de 56 olduğunu bildirdi. Covid19 nedeniyle 68 kişinin hastanede yattığını ifade eden Vali Ersin Yazıcı 17 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve bunların da 4’ünün entübe olduğunu kaydetti.



“Balıkesir’de 800 vaka, 56 can kaybı var”

Vali Yazıcı, Balıkesir’deki korona virüs vaka ve ölüm sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Balıkesir’de pozitif vakamız 800 civarında, ne yazık ki kaybımız da 56. Bir sorunumuz yok şu an. Covid19’la ilgili yatan hasta sayımız sadece 68 kişiydi dün. Bugün de henüz rakamları almadığım için bilmiyorum. Yoğun bakımda sadece 7 tane hastamız var, 4 tane de entübe var. Dolayısıyla yoğun bakım ünitelerimizde ve hastane koşullarında herhangi bir problemimiz yok. 800 vakamızın 670680 tanesi tedavi oldu ya da ayakta tedavisi devam ediyor. Dediğim gibi sadece 68 kişi hastanemizde yatıyor. Dolayısıyla Balıkesir olarak özellikle son 10 gündür günde 35 vaka, maksimum 10 vakayla adeta yatay bir seyir noktasına geldik. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.



“Lütfen kurallara uyalım”

Vatandaşları sosyal izolasyona uymaları konusunda uyaran Vali Ersin Yazıcı, “Benim vatandaşlardan ricam; lütfen sosyal izolasyona uyalım. Lütfen kurallara uyalım. Sokağa çıkma mecburiyetimiz yoksa lütfen sokağa çıkmayalım. Ama tabi ki hayat devam ediyor; iş ve işlemlerimiz için zorunluluk hallerinde sokağa çıkıyoruz, çıktığımızda da işimiz hangi noktadaysa orada işimizi sosyal izolasyon kurallarına uyarak tamamlayıp, ardından lütfen evimize dönelim. Çünkü kalabalıklar bu vakanın artmasına sebebiyet verebiliyor. Balıkesir halkı genellikle kararlara uydu. Şimdi hafta sonunda da yine sokağa çıkma yasağımız var. Onlara uyacaklarını biliyorum bundan önceki haftalarda olduğu gibi. İnşallah yaz yaklaşıyor, bayram sonrasında daha güzel günler olacak, daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.



“4 bin kişiye ceza kesildi”

Balıkesir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 bin civarında kişiye ceza kesildiğini de hatırlatan Vali Ersin Yazıcı, “Ben bu vesileyle Balıkesir halkımıza da teşekkür etmek istiyorum. Biz süreç boyunca 4 bin civarında ceza uygulaması yaptık. Yani bu da şunu gösteriyor; toplam 1 milyon 228 bin nüfusa sahip bir şehirde 4 bin civarında bir ceza çok fazla sayılmaz. Kurallara uymamayla ilgili 4 bin kişiye ceza uyguladık. Dolayısıyla Balıkesir halkı kurallara uyuyor, bundan sonra da lütfen biraz daha sabırlı olup kurallara uymaya devam edelim. İnşallah vefat sayımız artmadan, başka hastalarımız olmadan süreci tamamlarız” ifadelerini kullandı.



“Ramazan’da fakirleri unutmayalım”

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla yardımlaşma konusunda mesajlar da veren Vali Ersin Yazıcı, “Bu arada Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayımız mübarek olsun, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun temennisinde bulunuyorum. Ayrıca da şunu hatırlatmak istiyorum; bu bereket ayında, bu güzellik ayında lütfen fakir, fakru zaruret içerisinde olan komşularımızı unutmayalım. Onları unutmayalım, onların gönüllerine girelim, onlara lütfen yardımda bulunalım. Ramazan’ın bereketiyle onları da bereketlendirip o insanların da hayır dualarını almaya gayret gösterelim” diye konuştu.



“Kazakistan’dan gelen 164 kişinin karantinaları bitti”

Balıkesir’de yurt dışından gelerek karantinaya alınan vatandaşların durumunu da değerlendiren Yazıcı, “Bugün Kazakistan’dan gelen 160 küsur kişilik bir grup vardı, onlar çıkıyor. Yeni grup gelecek mi henüz bilmiyorum. Yani şu anda bildirilen bir grup yok. Ama bu birkaç gün önce belli oluyor. Tabi üniversitelerin açılma durumu da var. Bununla ilgili açıklama yapıldı açılıp açılmama kararı rektörlere bırakılmıştı ama bizim üniversitemiz tam kararını vermedi. Balıkesir’deki karantinayla ilgili bugün Kazakistan’dan gelen grup evlerine geri dönmeye başladı. Memnunlar; gelen insanlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Yurtlarımızın kalitesini, arkadaşlarımızın özveriyle çalışmasından dolayı da o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan insanlarımıza da o hizmeti güzellikle sunmuş olduk” dedi.



“Her işi cezayla çözecek halimiz yok”

Şehrin ana arterlerindeki yoğunluktan kaynaklanan sosyal mesafeye uyulmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, “Bu konuda sürekli sosyal mesafe diyoruz. Ceza taraftarı değiliz ama artık ceza kesiyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da şöyle bir sıkıntı var; özellikle her sokağa çıkma yasağının ardından gelen ilk gün çok yoğun bir şekilde sokaklara çıkılıyor. Şimdi Milli Kuvvetler Caddesi’nin bitimindeyiz. Milli Kuvvetler Caddesi’nde polis arkadaşlarımız 'niçin geldiniz' diye soruyorlar. Gelenlerin çoğunun hiçbir gerekçesi yok, bir alışkanlık olmuş. İllaki Milli Kuvvetler Caddesi’ne, Anafartalar Caddesi’ne, Zağnos Paşa Cami'nin oraya çıkması gerektiğini düşünüyorlar. 'Markete geldim' diyor ama Milli Kuvvetler Caddesi’nde market yok. Yani insanlardan duyarlılık bekliyoruz. Her şeyi cezayla çözecek halimiz yok, zaten buna da gerek yok. Balıkesir halkı genel olarak kurallara uydu. Biraz daha özellikle bu yasakların ardından yani kendimize sokağa atalım mantığından vazgeçmemiz lazım. Biraz duyarlılık istiyoruz, işi olmayan lütfen dışarıya çıkmasın” ifadelerini kullandı.

