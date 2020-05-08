Kepsut'ta Trafik haftası kutlandı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Trafik Haftası kutlamaları kapsamında afiş ve broşür ve çocuklara kırmızı düdük verilerek kutlandı.

28 Mayıs arasında kutlanan Trafik Haftası kapsamında Kepsut İlçe Emniyet Amirliğince, Hükumet Konağı, Belediye Başkanlığı girişi ile ilçe de bulunan benzinliklere afiş asıldı. Kepsut'ta yol uygulamasında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi ile birlikte çocuklara, çocuk dergisi, kırmızı düdük verilmiş, bayan yolcularımızın anneler günü kutlanmış olup araç sürücülerinin ve yolcuların ateş ölçümü yapılarak maske ve broşür dağıtıldı.

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