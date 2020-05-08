Kepsut'ta berber dükkanları müşterilerine hazır

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KOVID19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden işbaşı yapacak. Bu kapsamda Kepsut Belediyesi ilçede hizmet veren 13 işyeri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Kepsut ilçesinde belli kriterlere göre hizmet vermesi beklenen berberler, yeni dönem için gün sayarken, biriken iş yükünün mağduriyet oluşturmaması için şimdiden randevu talepleri alarak çalışacaklar. Kepsut Belediyesi işyerleri müşterilerinin hizmetine açılmadan önce ekipler tarafından dezenfekte edilerek, hizmete hazır hale getirildi.

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