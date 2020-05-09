Balıkesir’de aracın çarptığı bisikletli yaralandı

Balıkesir’de, aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Balıkesir’de Vasıfçınar Caddesinde, dün akşam bisikletiyle giden Y.G. isimli bayan sürücüye, H.Y idaresinde 10 V 2088 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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