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70 bin dekarlık alanda çeltik ekimine başlandı

DHA

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir), (DHA)TÜRKİYE'nin sayılı çeltik üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeltik ekimlerine başlandı. Manyas ilçesinde, çeltik üretiminin mesaisine başlandı. Mayıs ayından itibaren, haziran ayının ilk haftasına kadar ekimi devam edecek olan çeltiğin hasadı yerli tohumlarda 120 gün, ithal tohumlar da ise 150 günde yapılıyor. Ana maddesi su olan ve Manyas Barajı'nın sağ sahil ile sol sahilin bir kısmına su verdiği bölgede, bu sezon 70 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılması bekleniyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç çeltik...

70 bin dekarlık alanda çeltik ekimine başlandı

<br>Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir), (DHA)TÜRKİYE'nin sayılı çeltik üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeltik ekimlerine başlandı.<br>Manyas ilçesinde, çeltik üretiminin mesaisine başlandı. Mayıs ayından itibaren, haziran ayının ilk haftasına kadar ekimi devam edecek olan çeltiğin hasadı yerli tohumlarda 120 gün, ithal tohumlar da ise 150 günde yapılıyor. Ana maddesi su olan ve Manyas Barajı'nın sağ sahil ile sol sahilin bir kısmına su verdiği bölgede, bu sezon 70 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılması bekleniyor.<br>Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç çeltik ekimi ile ilgili olarak yaptığı açıklama da "Çok ekim yapanlar traktörle ekim yaparken, daha az ekim yapanlar sırt motorlarıyla ekim işini gerçekleştiriyor. Sulama durumu arttıkça çeltik ekim alanı artmaktadır. Genelde baldo ve buna benzer yatkın cinsler bir de yabancı çeşitler var. Çiftçimiz verimi yüksek, hastalığa dayanıklı tohumları tercih ediyor. Geçen yıl 65 bin dekar çeltik ekilmişti, Osmancık çeşidi ağırlıklı olarak ekiliyor, baldo da ekiliyor. Baldo da ekiyoruz ama baldoda ekim biraz daha azaldı, bakımı zor, yetiştirmesi zor, yatkın türler verim olarak yüksek olduğu için Osmancık tercih ediliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN<br>2020-05-09 12:34:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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