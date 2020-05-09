Tayfun Canlı: “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda!”

Trafik Haftasının nedeniyle ilçe otogarında hizmet veren Seyahat İzin Kurulu’nu ziyaret eden Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Baş komiser Gürsel Kır’a çiçek verdi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına tüm trafik polisi ve trafik zabıtalarının haftasını kutladı.

Tayfun Canlı, “Kent yaşamında olmazsa olmamız olan trafik akışının ilçemizde düzenli olması, bizlerin huzur ve güvenliği için görev yapan, son günlerde özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde 7/24 görev başında olan tüm trafik ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Trafik Haftası kutlu olsun” dedi.

Trafik haftası nedeniyle bir değerlendirmede bulunan Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, gelişmiş bir medeniyetin kurallara saygılı olmasından anlaşılacağının altını çizerek, trafik bilgisi ve kurallarının insanlara çocuk yaştan itibaren anlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Tayfun Canlı yaptığı açıklamada “Yaşadığımız dünyada her bir insanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Hiç kimsenin bir başkasının yaşam hakkını elinden alma özgürlüğü yoktur. Kasıtlı olarak hareket edilmemiş olsa dahi, özellikle trafikte sırf kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkı son bulabiliyor. Taksirli de olsa, kaza da olsa neticede kaybolan bir hayat oluyor. Bunun önünü almak sadece trafik kurallarına uymakla mümkündür. Trafik bilincinin kalıcı olabilmesi için de insanlara küçük yaştan itibaren öğretilmesi gerekir. Edremit Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatları doğrultusunda çocuklarımıza küçük yatan itibaren trafik bilincini aşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca kent trafiğimizin hem araç hem de yayalarımız için düzen içerisinde olması için ilgili kurumlarımız ile diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz.

İçişleri Bakanlığımızın 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda, her yıl daha iyiye' sloganı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde vatandaşlarımızı trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için broşür dağıtımı ile merkezi yerleri ve reklam panolarını trafik görselleri ile donattık. Geçtiğimiz yıl başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik trafik güvenliği konusunda gerçekleştirdiğimiz “Önce yaya, önce insan” gibi etkinliklerimizi normalleşme sürecinden sonra devam ettireceğiz” dedi.

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