Trafik polisleri çocukları sevindirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’de Trafik Haftası kutlamaları kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Onlarca polis şarkılar ve maskot eşliğinde sokakları renklendirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlu Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube ile Bölge Trafik Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri şehirde konvoy yaparak mahallelerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Üstü açık otobüsten Barış Manço'nun şarkılarını duyan çocuklar trafik maskotuyla oyunlar oynadı. Trafik polisleri ise çocuklara hediyeleri dağıttıktan sonra trafik kurallarını hatırlatarak, ailelerini kurallara uyması konusunda bilgilendirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.