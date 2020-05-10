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Anneler Günü'nde çok istediği Erdoğan'ın fotoğrafına kavuştu

DHA

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Yıldız Kayalar (71), Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, görevlilere talimat vererek, Kayalar'a 'Anneler Günü' sürprizi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveletilmiş fotoğrafını gönderdi. Edremit ilçesinde ayaklarındaki kireçlenme ve siyatik rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle...

Anneler Günü'nde çok istediği Erdoğan'ın fotoğrafına kavuştu

<br>Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Yıldız Kayalar (71), Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, görevlilere talimat vererek, Kayalar'a 'Anneler Günü' sürprizi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveletilmiş fotoğrafını gönderdi.<br>Edremit ilçesinde ayaklarındaki kireçlenme ve siyatik rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan Yıldız Kayalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, Anneler Günü nedeniyle sürpriz yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını gönderdi. Kayalar, eve gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerinin elinde Recep Tayyip Erdoğan´ın fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İsteğini yerine getiren Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´a teşekkür eden Kayalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın fotoğrafını alarak şunları söyledi:<br>"Annen-baban nurda yatsın inşallah, toprakta değil. Teşekkür ederim; başkanımıza, büyükşehir belediyesine, sizlere, getiren götürenlere ayrıca teşekkür ederim. Anneler Günü'nde en büyük hediye bana bu. Çiçek gelse ne olacak? Bunu buraya asacağım, her gün ona bakacağım. Bunun gibi vatanını milletini seven gelmedi. Sadece fotoğrafı var yanımda, şahsını da ölmeden görürsem ne mutlu bana. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için yürüyemiyorum, benim için gerçekten çok büyük ve anlamlı bir hediye olan Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafıyla  avunacağım. Televizyonda sürekli izliyorum. Tek bir isteğim var, ölmeden inşallah kendini de  görürüm. Allah nasip ederse onu çok görmek istiyorum." <br>Görevliler ayrıca, Kayalar'a fotoğraf ile birlikte maske de verdi.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK<br>2020-05-10 09:36:50<br>

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