Ayvalık’ta Engelliler Haftası etkinliğine korona virüs engeli

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş bir basın açıklaması yaptı.

BOED Genel Başkanı Özlemiş yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak ilçedeki engellilerle birlikte kutlanan 10 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerini bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirtti.

Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunlarını, eksiklerini ve paylaşımlarını dile getirdikleri bir süreç olduğunu kaydeden Güler Çapraz Özlemiş, “Unutulmasın ki, her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Bu noktada empati kurarak yola çıkmalı ve engellilere desteğimizi özümseyerek vermeliyiz.” dedi.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırabilmek için desteğini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara teşekkür eden Özlemiş, “ Engelliler konusunda devletimizin verdiği destekler bizleri son derece mutlu kılmaktadır. Bu noktada tabiki eksikliklerimizin olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Dile getirdiğimiz sorunlara çözüm odaklı yaklaşılmasını önümüze sürekli prosedür çıkararak değil daha kolaycı bir yaklaşım sergilenmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra da eğitim veya sosyal alanda daha çağımıza yakışır desteklerin sağlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Rapor engelli ve bakım aylıklarında kolaylıkların sağlanmasının önemine işaret eden BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “Engelli raporu alma ve emeklilikle ilgili değişken tablo ve kaosun önüne bir an önce geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nokrada; biz, sivil toplum örgütü temsilcilerinin tek isteği daha çözümcül yaklaşımlardır. Yaşadığımız bu sabır gerektiren son günlerde Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağlığın ne kadar önemli olduğunun altını tekrar tekrar çizmiştir hayat. Bu duygularla herkese empati kurabildiğimiz sağlıklı ve engelsiz günler dileriz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.