Ayvalık’ın “Şefkat Annesi” yardım rekoruna koşuyor İhtiyaç sahiplerinin “Fatma Annesi” durmak bilmiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına adeta Hızır gibi koşmasıyla bilinen Şefkat Evleri Derneği kış mevsimi boyunca binlerce aileye; giyim eşyaları, odunkömür, sağlık problemleri olan yoksul insanlara her türlü ekonomik katkıyı vermesiyle yüreklerde bir kez daha taht kurdu. Dernek korona virüs salgınının yaşandığı bu günlerde de boş durmuyor.

Her yıl olduğu gibi özellikle Ramazan aylarında gıda yardımlarında binlerce aileye ulaşan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, Korona günlerinde de aylardır binlerce ihtiyaç sahibine gıda desteğinde bulunmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Ayvalık’ta pek çok aile tarafından “Fatma Anne” olarak nitelendiren Dernek Başkanı Fatma Cavlı’nın öncülüğünde süren yardım dağıtımlarında bu yıl rekora koşuluyor.

Bugüne son 3 ayda 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydeden Fatma Cavlı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi çarklarının durma noktasına geldiği bu günlerde hemen hemen herkes evlerinde olup, birçoğu da işsiz kaldığı için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bunun yanı sıra mübarek Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi olan herkese bağışçılarımızın destekleriyle dokunmak istiyoruz. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Yurt içi ve yurt dışından birçok hayırseverimiz elimizden tuttu. Hepsi yüreklerini bizimle birleştirdi. Şu ana kadar da 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye dokunmuş olduk. “ dedi.

Kovit19 salgınının ülkemizi de etkisi almasından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketlerinin yanı sıra sebze, meyve, et ve kıyma gibi gereksinimleri de ulaştırdıklarını kaydeden Fatma Cavlı, “İnşallah bağışçılarımızın destekleriyle bu katkılarımız aynı hızla sürecek.” diye konuştu.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı şöyle devam etti;

“İhtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tencereler kaynadıkça ben son derece mutlu oluyorum. Çünkü Peygamber efendimizin, ‘Komşusu açken, kendisi tok olan benim ümmetimden değildir’ ifadelerini aynı şekilde içimde güdüyorum. Bu uğurda elimizden tutan herkesten Allah razı olsun.”

