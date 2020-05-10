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Vali Ersin Yazıcı’dan 65 yaş üstü annelere çiçek

İHA

Vali Ersin Yazıcı’dan 65 yaş üstü annelere çiçek

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına verilen arada kadınların Anneler Günü’nü çiçeklerle kutladı. 65 yaş üstü kadınların Anneler Günü’nü Vali Ersin Yazıcı adına Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Metehan Gedik çiçekler vererek kutladı. Metehan Gedik 65 yaş üstü annelerin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasında görevli kadın polislere de Anneler Günü nedeniyle çiçek verdi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Metehan Gedik, Vali Ersin Yazıcı adına tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 4 saatlik arada şehir meydanına gelen Metehan Gedik buradaki kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Vali Ersin Yazıcı’nın selamını annelere ileten Metehan Gedik sosyal mesafe kuralı nedeniyle bu tür uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Gedik 65 yaş üstü anneler nezdinde tüm annelerin gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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