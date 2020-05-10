Balıkesir'de 65 yaş üstü sokakta nefes aldı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 50 günün ardından evlerinden dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadı.<br>Edremit Körfezi'nin en eski ve büyük parkı Faruk Serpil'de 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla günler sonra hareketli görüntüler yaşandı. Yürüyüş mesafesi içerisinde gezen vatandaşların huzuru için emniyet güçleri de sürekli devriye görevi yaptı. Edremit ilçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların, genç kesime göre daha dikkatli davrandığı ve kurallara uyduğu gözlendi. <br>Yasak nedeniyle 50 gündür evde olduğunu ve ev yaşamına alıştığını söyleyen emekli öğretmen Mehmet Vahit Erdoğan, "Evde kalmamız iyi oldu, dinlendik. Evde yaşamayı öğrendim. İnsanın kendi kendine yaşamayı bilmesi gerekir. Ben de kendi kendine yetmesini bilen bir insanım. 50 günün ardından şu an temiz bir hava olduğunu görüyorum. Hava kirliliği azalmış. Caddeler ve sokaklar daha temiz. Demek ki insanımız bazı şeylere dikkat etmiyor. Yani biraz eğitim gerekiyor. Özellikle temizlik konusunda. Sosyal mesafenin zaten sürekli korunması gerekiyor. Adam terli, gelip sarılıyor, kafa tokuşturma, yanaktan öpüşmeler. Bunlar anlamsız şeyler. Ter, ifrazattır. Vücudun zehridir. Normal zamanlar da bile bu alışkanlıklardan kurtulmamız gerekir. Galiba bu virüs bize bir çok şeyi öğretiyor" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-10 15:23:19<br>

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