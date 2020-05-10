Manyas’ta yaşlılar sokağın tadını çıkardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manyas’ta yaşlılar sokağın tadını çıkardılar

İHA

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan 4 saatlik sürede vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.

Manyas’ta yaşlılar sokağın tadını çıkardılar

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan 4 saatlik sürede vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.
Yaklaşık iki aydır evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların çoğu yalnız dolaşmayı tercih ederken, bazıları tatlı su çeşmelerinden sularını aldı, kimisi bankadan maaşını çekti. Kendilerine tanınan izine rağmen Manyas'ta yaşlı vatandaşlar genelde evlerinin bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Cadde ve meydanlar yine bomboştu. Sokağa çıkan yaşlı vatandaşlarımız tatlı su çeşmelerinden evlerine su taşıdı. 79 yaşındaki Nedim Han " 1,5 aydır dışarı çıkmıyordum, şimdi çıktım. Ama cadde ve sokaklarda ki sakinliği görünce eve geri dönmeyi tercih ettim. Manyas’ta evlerin çoğunluğu bahçeli tek katlı yapılar olduğundan vatandaşların bu nedenle dışarıyı pek özlemedikleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 65 yaş üstü sokakta nefes aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 65 yaş üstü sokakta nefes aldı
Çiçekçiler adrese teslim satışlardan memnun
YEREL HABERLER Çiçekçiler adrese teslim satışlardan memnun
Vali Ersin Yazıcı’dan 65 yaş üstü annelere çiçek
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı’dan 65 yaş üstü annelere çiçek
Açık havada kimi Kur'an okudu, kimi yürüyüş yaptı, kimi de dostları ile sohbet etti
YEREL HABERLER Açık havada kimi Kur'an okudu, kimi yürüyüş yaptı, ...
65 yaş üstü vatandaşlar sokakların tadını çıkardı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar sokakların tadını çıkardı
Yüzler güldü, umutlar tazelendi İki aydır kapalı olan meydan ve sahil bandı yaşlılar için açıldı
YEREL HABERLER Yüzler güldü, umutlar tazelendi İki aydır kapalı olan ...
Karesi'de park edilen aracı çaldı, İvrindi'de yakalandı
YEREL HABERLER Karesi'de park edilen aracı çaldı, İvrindi'de ...
(Özel) Evlat özlemini türküyle dile getirdi 87’lik ninenin yaşını soranlara cevabı 40 oldu Bakım evindeki annelere pastalı sürpriz
YEREL HABERLER (Özel) Evlat özlemini türküyle dile getirdi 87’lik ...
Ayvalık’ın “Şefkat Annesi” yardım rekoruna koşuyor İhtiyaç sahiplerinin “Fatma Annesi” durmak bilmiyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ın “Şefkat Annesi” yardım rekoruna ...
Balıkesir'de yük taşıyan araçlara denetim Jandarma 3 bin 829 aracı kontrol etti
YEREL HABERLER Balıkesir'de yük taşıyan araçlara denetim Jandarma 3 ...
Ayvalık’ta Engelliler Haftası etkinliğine korona virüs engeli
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Engelliler Haftası etkinliğine korona ...
Anneler Günü'nde çok istediği Erdoğan'ın fotoğrafına kavuştu
YEREL HABERLER Anneler Günü'nde çok istediği Erdoğan'ın fotoğrafına ...
Trafik polisleri çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Trafik polisleri çocukları sevindirdi
Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden çölyak uyarısı
YEREL HABERLER Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden çölyak uyarısı
Kaymakam Hüseyin Öner’den anneler günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Hüseyin Öner’den anneler günü mesajı
Balıkesir’de sessiz hafta sonu
YEREL HABERLER Balıkesir’de sessiz hafta sonu
Tayfun Canlı: “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda!”
YEREL HABERLER Tayfun Canlı: “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda!”
Dr. Kadir Dadan: "Erdek'te salgın süreci çok iyi yönetiliyor"
YEREL HABERLER Dr. Kadir Dadan: "Erdek'te salgın süreci çok iyi ...
"Kendimi kafesten çıkan kuş gibi hissediyorum" Korona hastası 22 günlük tedavisi ardından hastaneden alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER "Kendimi kafesten çıkan kuş gibi hissediyorum" Korona ...
70 bin dekarlık alanda çeltik ekimine başlandı
YEREL HABERLER 70 bin dekarlık alanda çeltik ekimine başlandı
Manyas’ta çeltik ekimi başladı
YEREL HABERLER Manyas’ta çeltik ekimi başladı
Manyas'tan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenlere suç üstü
YEREL HABERLER Manyas'tan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenlere suç ...
Balıkesir’de aracın çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de aracın çarptığı bisikletli yaralandı
Gönen'de 5 bin kişiye sosyal yardım yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de 5 bin kişiye sosyal yardım yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X