Kepsut'ta polisler Annelerin gününü evlerinde kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Emniyet Amirliğine bağlı polisler Anneler günü dolayısıyla Anneleri evlerinde ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Kepsut'ta Anneler Günü dolayısıyla Kaymakam Bilal Ölmez'in talimatı ile polisler ile birlikte Kepsut'da yaşayan annelere sürpriz yaparak, Anneler Gününü kutladılar. Polis ve Bekçiler annelere çiçek ve tatlı ikramında bulundular. Yapılan jest karşısında duygulanan anneler teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.