Karesi’den Annelere karanfil Başkan Orkan “Ne mutlu anne duası alana”

Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen halkımıza hizmet için çalışmaya devam eden anneler başta olmak üzere, sokağa çıkma kısıtlaması bir süre gevşetilen 65 yaş üzeri annelerin günlerini kutladı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da yaptığı açıklamada “Bir aile ve toplumda anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. Anne mutlu, huzurlu olursa o aile ve toplum huzurlu olur. Ne mutlu anne duası alana” dedi.

Karesi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen halka hizmet çalışmaya devam eden anneleri unutmadı. Zabıta ekipleri bahçede sebzesini eken, tarlada ekinini süren, hastanelerde nöbet tutan ve sokaklarda halkımızın güvenliği ile bakım ve temizlik görevi yapan annelere karanfilli sürpriz yaptı. Ekipler ayrıca 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma serbestliği sırasında dışarıda bulunan annelerinde günlerini kutladılar. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da belediye personeline sürpriz ziyarette bulunarak günlerini kutladı.

Başkan Orkan: “Ne mutlu anne duası alana”

İnsanların birbirleri üzerindeki haklarının ilk sırasında tartışılmaz bir şekilde annenin evlatları üzerindeki haklarının geldiğini belirten Başkan Orkan, mesajında, "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisine dikkat çekti. Annelerin insan ve toplumların ileriye taşınmasında öneminin unutulmaması gerektiğini ifade eden Orkan, “Bir aile ve toplumda anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. Anne mutlu, huzurlu olursa o aile ve toplum huzurlu olur. Anne eğitimli olursa o aile ve toplum eğitimli olur. Anne inançlı olursa o aile ve toplum ahlaklı, inançlı olur. Anne vatansever ve milletperver olursa evlatları ve dolayısıyla toplum da milliyetçi olur. Özetle anne olursa aile, toplum ve ülke olur, millet olur, devlet olur. Başta korona virüs nedeniyle günün 24 saati görevlerinin başında bulunarak çocuklarını görmeme pahasına fedakarlıkta bulunan sağlık çalışanı annelerimiz olmak üzere, özellikle bu ülkeye canlarından çok sevdikleri göz bebekleri evlatlarını feda eden şehit ve gazilerimizin annelerinin mübarek ellerinden öpüyor, tüm annelerimizi hürmetle selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu anne duası alana” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.