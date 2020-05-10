Burhaniye’de sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

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Burhaniye ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün aradan sonra ilk kez sokağa çıkarken, sokaklar, parklar ve sahiller yaşlı vatandaşlarla doldu.

Burhaniye’de saat 11.00 den itibaren evlerinden çıkan vatandaşlar parkları ve sahilleri doldururken, Belediye de maske dağıtım noktasında maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Vatandaşlar maske sırasına girerken, sosyal mesafeye de dikkat edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

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