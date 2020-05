Şehit anneleri unutulmadı

Balıkesir Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit annelerini de unutmadı. Polisler, şehit ailesi 68 yaşındaki Saadet Düşgör ile 91 yaşındaki Ülker Atmaca’yı evlerinde ziyarete ederek, çiçek ve hediyeler verdi.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Düşgör, 41 yıl önce eşini kaybettiğini kaydederek, “Bugün polis evlatlarımın bana yaptığı bu nazik jest beni çok duygulandırdı. Başta Balıkesir İl Emniyet Müdürümüz Hasan Onar beyefendi olmak üzere tüm polis memurlarına ve tüm polis teşkilatına bugünde beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Onların beni her ziyaret edişlerinde hepsini birer evlat olarak görüyorum. Her gelişlerinde çok duygulanıyorum” dedi.

91 yaşındaki Ülker Atmaca ise Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurlarının kendisine yönelik gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere hepsi çok hassas ve duyarlı insanlar. Beni çok mutlu ettiler. Allah bin kere razı olsun. Benim polis evlatlarım her ay bankadan maaşımı alabilmeme yardımcı oluyorlar. Evimin yiyeceğini içeceğini taşıyorlar. Hepsinden çok memnunum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.