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Anneler Günü'nde Şehit Annelerine anlamlı ziyaret

İHA

"Anneler Günü" münasebetiyle İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, vatan uğruna can veren kahraman askerlerin annelerini evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü'nde Şehit Annelerine anlamlı ziyaret

“Anneler Günü” münasebetiyle İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, vatan uğruna can veren kahraman askerlerin annelerini evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Eşi Havva Cengiz Hanım ile birlikte ilçe genelinde bulunan şehit annelerini ziyaret ederek Anneler gününü kutladı
Aileye ziyarette çiçek ile birlikte kutsallarımız olan Kuranı Kerim ve Al Bayrağımız hediye edildi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı ziyarette aileler memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.
Başkan Cengiz, “Bir gün değil her zaman yanınızdayız”
Başkan Cengiz ”Şehit anneleri ve aileleri bizler için önemli bir yere sahip. Amacımız anneler gününde onları yalnız bırakmamak, sorunlarını dinlemek, yanlarında olmak. Bu kapsamda, anneler gününde şehit ailelerimizin evlerine konuk olduk” dedi. Anneler gününde şehit ailelerinin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şehit annesi ve ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz sözlerine şu şekilde devam etti. “Güçlü toplumlar annelerimizin ellerinde şekillenir ve omuzlarında yükselirler. Biz her birey olarak annelerimizi yılın 365 günü başımıza taç, gönlümüze rehber kabul ederiz. Anneler Günü’nü, bu duygularımızı ifade etmenin bir simgesi olarak kabul ediyoruz. Bu açıdan anneler gününde, vatanımızın korunmasını canını feda eden şehitlerimizin annelerini yalnız bırakmak istemedik. Onların sorunlarını çözmek ve yanlarında olmak bizim için en önemli görevler arasında yer alıyor. Biz sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyor; vatan uğruna can veren kahraman askerlerimizin anneleri başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş annelerimizin ve sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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