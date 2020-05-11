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Burhaniye’de ihtiyaç sahipleri sevindirildi

İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye ve Gözçiçek Gıda Sanayi firması işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine, içinde piliç mamulleri bulunan erzak paketleri dağıtılmaya başlandı.

Burhaniye’de ihtiyaç sahipleri sevindirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye ve Gözçiçek Gıda Sanayi firması işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine, içinde piliç mamulleri bulunan erzak paketleri dağıtılmaya başlandı.
Covid19 virüsünün yanı sıra, ramazan ayı dolayısıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi, dağıttığı ramazan paketleriyle bir çok ailenin gıda ihtiyacını karşılıyor.
Yardım erzak paketleri çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Burhaniye Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren Gözçiçek Gıda sanayi firması sahibi Ahmet Gözçiçek’le birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere içerisinde piliç çeşitleri bulunan yardım paketleri dağıtmaya başladı. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Burhaniye’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan piliç paketleri, Ramazanda vatandaşların yüzlerini güldürdü. Bu zor zamanlarda Burhaniyeli iş insanlarının dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerimize en güzel desteği sağlayan Ahmet Gözçiçek’e Burhaniyeliler adına çok teşekkür ederim” dedi

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