Kaza sonrası aynı adı taşıyan torunu yaralı buldu, hastanede öldü

<br>Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir),(DHA) BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, kontrolünü kaybettiği 3 tekerlekli motosikleti DSİ'ye ait su kanalına yuvarlanan Hasan Balkan (86), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün akşam Kocagöl Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Balkan 3 tekerlekli elektrikli motosiketiyle, Kocagöl Mahallesi'ndeki ceviz bahçesine gitti. İlerleyen saatlerde de evine dönmek için yola çıktı. Balkan, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait tahliye kanalına düştü.<br>Aynı ismi taşıyan torunu, eve gelmemesi üzerine aramaya çıktığı dedesini kaza yapmış halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Balkan, sabaha karşı hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Balkan'ın kaza sırasında boynunun kırıldığı ve bugün Kocagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN<br>2020-05-11 12:37:41<br>
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