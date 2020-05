Berberler ve kuaförler müşteri kabul etmeye başladı

Balıkesir’de 13 Mart’tan bu yana korona virüs sebebiyle kapalı olan berberler ve kuaförler Cumhurbaşkanı kararnamesi ile hizmet vermeye başladı. Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda hazırlanan hijyen kurallarının uygulandığı berberler ve kuaförler randevu sistemiyle çalışacak.

Berberler ve kuaförler gerekli hijyeni sağlamak için iki gün önceden iş yerlerini dezenfekte ederek belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Kuaförler ve berberler işyerlerine maskesiz müşteri almazken, tıraş için gerekli bazı malzemeleri tek kullanımlık olarak tedarik etti. Her tıraş için 1 saatlik sürenin 15 dakikasını hijyene ayıran berberler ve kuaförler korona virüs sürecinin tamamlanarak normal hayata dönülmesini istedi.



Berber Ahmet Ula: “13 Mart’tan sonra dükkanlarımızı açtık”

Balıkesir’de berber dükkanında çalışan Ahmet Ula korona virüs süreci sonrası hizmet vermeye devam ettiklerini ifade ederek, “Korona virüsten dolayı berber dükkanlarımız kapandı. 13 Mart’tan beri dükkanlarımız kapalı 52 günden beri açılmıyordu. 11 Mayıs itibariyle berber dükkanlarımızı açmış bulunmaktayız. Hijyenli bir şekilde çalışmaktayız. Her gelen müşterilerimizi maskesiz şekilde kesinlikle içeriye sokmuyoruz. Havlularımız, peçetelerimiz, önlüklerimiz hepsi tek kullanımlıktır. Müşterimizi koltuğa almadan önce koltuğu temizleyip dezenfekte ediyoruz. Koltuğu dezenfekte ettikten sonra müşteriyi alıyoruz 1 saat vaktimiz var. 1 saat boyunca onunla ilgileniyoruz. Saat başı 1 tane müşteriyi tıraş yapmamız lazım. Bu süreçte dükkanımızı açmadan 2 gün boyunca temizlendi, ilaçlandı ve hijyen bir ortama getirildi. Çalışmaya başlamamızla birlikle el dezenfektanı ile kendi ellerimizi ve malzemelerimizi temizliyoruz” diye konuştu.



Bayan Kuaförü Ömer Genç: “Randevu sistemiyle müşteri kabulüne başladık”

Balıkesir’de bayan kuaförü olarak hizmet veren Ömer Genç de kuaför salonlarını gerekli hijyen kurallarına uygun hale getirdikten sonra müşteri kabul etmeye başladıklarını ifade ederek, “21 Mart’tan bu yana salonlarımız kapalıydı ki 50 gün oldu. 50 gün sonunda bugün itibariyle çalışmaya başladık. Bütün hijyen kurallarına uygun bir şekilde salonumuzu temizleyip hazır hale getirdik ve müşterilerimize hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Randevu sistemiyle çalışmaktayız. Bütün müşterilerimizi salona girmeden önce uyarmaktayız. Koronavirüs döneminde maliyet fiyatları biraz ister istemez arttı. Çünkü her malzemeyi tek kullanımlık hale getirmiş vaziyetteyiz. Bunlar da ister istemez müşterilerimize yansımak zorunda kalacak” diye konuştu.

Vatandaşlar ise “Yaklaşık 50 gündür kuaför salonları kapalıydı. Çok da zor durumda kalmıştık. Bugün açılır açılmaz da randevu alıp kuaförümüze kavuştuk” dedi.

