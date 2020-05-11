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Başkan Erzi'den, "Hemşireler Günü mesajı" Hemşireler Kovid19 salgınında destan yazdılar

İHA

SağlıkSen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Hemşireler günü mesajı yayımladı.

Başkan Erzi'den, "Hemşireler Günü mesajı" Hemşireler Kovid19 salgınında destan yazdılar

SağlıkSen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Hemşireler günü mesajı yayımladı.
SağlıkSen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi Hemşireler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hemşireler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Büyük fedakarlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanırlar. Erzi, Sağlık çalışanlarının biriken sorunlarının çözülmesini isteyerek şu ifadelere yer verdi. "Hemşirelerin, tüm dünyayı kasıp kavuran Kovit19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdinde ki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır. Üstelik bu özveriyi, hemşire istihdamı noktasında, OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir" dedi.
Erzi, "Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirmeli"
Erzi açıklamasının devamında, "SağlıkSen olarak, sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu buradan bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun kalabilmektedir. Elbette hemşire arkadaşlarımız dahil, sağlık çalışanlarının tamamı, artık bazıları kronikleşen daha başka sorunlarla da mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sorunları görmezden gelmek, ötelemek, yok saymak sağlık çalışanlarının ağır iş yükünü artırıp, ümitsizliklerini derinleştireceği gibi yürütülen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Oysa sağlık hizmetleri kutsaldır ve ihtiyaç duyan herkes hak ettiği hizmeti, onurluca almak mecburiyetindedir. O nedenle bu hizmeti sırtlayan sağlık çalışanlarının, aşağıda sıraladığımız sorunlarının acilen çözüme kavuşması gerekmektedir; Hakkaniyetli bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı, her sağlık çalışanı alın terinin karşılığını hakkıyla almalı. Farklı türdeki sözleşmeli istihdam modelleri çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli istihdam türüne son verilmeli, 4B’liler, vekil ebe ve hemşireler, kamu dışı çalışanlar kadroya geçirilmeli.
3600 Ek Gösterge sağlık çalışanları için lüks değil, haktır. Verilen sözler tutulmalı, 3600 branş ayırımı yapılmadan, bütün sağlık çalışanlarını kapsayarak çıkarılmalı. Sağlıkta Şiddet Yasası tavizsiz bir şekilde işletilmeli, şiddet yapanın yanına kar kalmamalı.
Sınavını sahada hakkıyla veren sağlık çalışanları, Unvan Değişikliği Sınavından muaf tutulmalı. Bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavsız yapılmalı.
Fedakar sağlık çalışanlarının çocukları, kreşlerde güven içinde kalmalı. Hastanelerde 24 saat esaslı kreş hizmeti verilmeli.
Lisans Tamamlama hakkı 2014 sonrası mezunlara da tanınmalı, fırsat eşitliğindeki zaman engeli kaldırılmalı.SağlıkSen olarak bu sorunların çözümünün sağlık çalışanlarına hakkın teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Günü dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakar ve cefakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz" açıklaması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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