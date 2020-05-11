İhlas Vakfı Edremit Temsilciliği hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İhlas Vakfı Edremit Temsilciliği, korona virüs salgını sebebiyle gıdaya ulaşmada zorlanan ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin 'Ramazan Gıda Kolisi' bağışlarını ulaştırmayı sürdürüyor.

Vakıf Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, vakfın 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü olması hasebi ile hayırseverlerin yoğun teveccühlerine mazhar olduklarını, bu güven çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yapılan Ramazan Gıda Koli bağışları ile iftar paketlerini ihtiyaç sahiplerine özenle ve güvenle ulaştırarak bir nebze de olsa Ramazan sevinci yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu hususta çalışmalarını sürdürmekte olan İhlas Vakfı Edremit Temsilcisi ve yurt müdürü Furkan Muhammed Kalpak, 'Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir' Hadisi Şerifi mucibince hayırseverlerin yaptığı gıda kolisi ve kumanya bağışlarını sosyal mesafe kurallarına uyarak Edremit’te ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve hep birlikte hayır dualarını aldıklarını söyledi. "İhlas Vakfı Mehmet Ağa Öğrenci Yurdu (Edremit Temsilciliği) olarak Çayiçi Caddesi Pehlivanoğlu Market karşısı Dede Sokak'ta bulunan binalarında gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyen Kalpak, hayırseverlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Kolisi bağışı, zekat bağışı, fitre bağışı yapabileceklerini söyledi. Kalpak ayrıca hayırseverlerin İhlas Vakfının 8350 SMS hattına 'İFTAR' yazıp göndererek 9 TL bağışta bulunabileceklerini, bu sayede yurt dışında bir kişiye iftar verebileceklerini hatırlatarak ve hayırseverlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

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