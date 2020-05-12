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Balıkesir'e mevsimlik tarım işçileri geldi Tarım işçileri Balıkesir'e gelmeden önce sağlık taramasından geçti

İHA

Balıkesir'de tarım sektöründe çalışacak mevsimlik tarım işçileri geldi. Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri Balıkesir'e gelmeden önce yaşadıkları şehirlerde sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilerin yaşadıkları şehirlerde genel sağlık değerlendirmeleri yapılarak kan testine tabi tutuldu, kronik rahatsızlık taramaları yapıldı.

Balıkesir'e mevsimlik tarım işçileri geldi Tarım işçileri Balıkesir'e gelmeden önce sağlık taramasından geçti

Balıkesir'de tarım sektöründe çalışacak mevsimlik tarım işçileri geldi. Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri Balıkesir'e gelmeden önce yaşadıkları şehirlerde sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilerin yaşadıkları şehirlerde genel sağlık değerlendirmeleri yapılarak kan testine tabi tutuldu, kronik rahatsızlık taramaları yapıldı.
Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerinin, korona virüs salgını nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminin yanı sıra nakil ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların ve Korona virüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi için Balıkesir'de de önlemler alındı.
Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında oluşturulan "Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu" kararları doğrultusunda Balıkesir genelinde Kovid19 tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri denetleniyor. İşçilerin nakil ve barınma şartları denetlenirken, hijyen ve koruyucu malzemelere erişimleri kontrol ediliyor.
Mevsimlik tarım işçileri Balıkesir'e gelmeden önce sağlık taramasından geçti
Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri Balıkesir'e gelmeden önce yaşadıkları şehirlerde sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilerin yaşadıkları şehirlerde genel sağlık değerlendirmeleri yapılarak kan testine tabi tutuldu, kronik rahatsızlık taramaları yapıldı.
Çiftliklerde tedbir amaçlı özel izolasyon alanları kuruldu.
Yaşadıkları şehirlerden Balıkesir'e gelen mevsimlik tarım işçileri, çalışmak üzere geldikleri çiftliklerde şirket doktoru tarafından yeniden sağlık taramasından geçirilerek üretim alanına girmeden önce 14 gün boyunca izole edildi. "Kırmızı" olarak adlandırılan sosyal izolasyon alanında 14 günlük tedbir karantinasını tamamlayan mevsimlik tarım işçileri "yeşil" olarak adlandırılan üretim alanına geçerek çalışmaya başlıyor. Yeşil bölgeye geçerek çalışmaya başlayan işçilerin sağlık taramaları iş yeri hekimleri tarafından düzenli olarak yapılarak, günlük olarak ateşleri ölçülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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