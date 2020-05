(Özel) Damızlık koç satışları ihalesiz yapıldı Damızlık koçlar salgın nedeniyle randevu sistemiyle yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü 2020 yılı damızlık koç satışlarını, korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl ihaleyle yapılmadan randevu sistemiyle gerçekleştirdi.

Karacabey Merinosu ve Bandırma ırklarından damızlık koç ve erkek tokluların her yıl ihale usulü ile gerçekleştirilirken, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ırkına ve cinsine göre sabit fiyat belirlenerek 5’erli gruplar halinde satışı gerçekleşti. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün resmî sitesinde satış ve koşulların paylaşıldığı, alıcıların randevuların alındığı son olarak da kuruma gelmeleriyle yoğunluğun azaltılmasıyla geniş önlemler eşliğinde gerçekleşti. 3 günde 313 damızlık koçun satılması planlanıyor.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Deniz Soysal “Enstitümüzde üretilen Karacabey Merinosu ve Bandırma ırklarından damızlık koç ve erkek tokluların her yıl nisan mayıs aylarında yapılan satışları Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bu yıl zamanında yapılamamıştır. Bahse konu tedbirler gereği yetiştiricilerimizin ve personelimizin sağlıklarını koruma adına bu yıl birkaç güne yayılacak olan satışlarda açık arttırma usulü uygulanmayacaktır. Damızlık koç ve erkek toklular damızlık değerlerine göre 4 gruba ayırarak ve her grup için sabit bir satış fiyatı belirlenmiştir. Açık arttırma yapmadık. Bir kişi en fazla 2 hayvan alabilecek, Satış grupları 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira ve 11 bin liralık gruplardan oluşmaktadır. Yetiştiricilerimizin sosyal medya mesafe kuralları dikkate alınarak güvenli ortamlar kurumumuz tarafından sağlanıp güvenli şekilde toplu halde bulunmaya izin verilmeyecektir. Kurum içinde maske takmak zorunludur. Bu tedbirlerin sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için uymak zorundayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.