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Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi komşularına yardım ettiler

DHA

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, aynı sokakta yaşayan çocuklar, harçlıklarıyla gıda kolisi hazırlayıp, ihtiyaç sahibi komşularına hediye etti. Manyas Çarşı Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşayan çocuklar, emekli öğretmen Gülay Kurt'a, ihtiyaç sahibi komşularına yardım etmek istediklerini söyledi. Kurt'un rehberlik ettiği çocuklar harçlıkları ile hazırladıkları gıda kolisini komşularına götürerek, teslim etti. Çocukların davranışı hem ihtiyaç sahibi komşuyu hem de ailelerini sevindirdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN 2020-05-12 12:29:38

Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi komşularına yardım ettiler

<br>Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, aynı sokakta yaşayan çocuklar, harçlıklarıyla gıda kolisi hazırlayıp, ihtiyaç sahibi komşularına hediye etti.<br>Manyas Çarşı Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşayan çocuklar, emekli öğretmen Gülay Kurt'a, ihtiyaç sahibi komşularına yardım etmek istediklerini söyledi. Kurt'un rehberlik ettiği çocuklar harçlıkları ile hazırladıkları gıda kolisini komşularına götürerek, teslim etti. Çocukların davranışı hem ihtiyaç sahibi komşuyu hem de ailelerini sevindirdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN<br>2020-05-12 12:29:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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