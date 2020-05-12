Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi komşularına yardım ettiler

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<br>Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, aynı sokakta yaşayan çocuklar, harçlıklarıyla gıda kolisi hazırlayıp, ihtiyaç sahibi komşularına hediye etti.<br>Manyas Çarşı Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşayan çocuklar, emekli öğretmen Gülay Kurt'a, ihtiyaç sahibi komşularına yardım etmek istediklerini söyledi. Kurt'un rehberlik ettiği çocuklar harçlıkları ile hazırladıkları gıda kolisini komşularına götürerek, teslim etti. Çocukların davranışı hem ihtiyaç sahibi komşuyu hem de ailelerini sevindirdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN<br>2020-05-12 12:29:38<br>

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