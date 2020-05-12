Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti

İHA

Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türk Kızılay’ı Şubesi yönetimi engelli gazetecileri ziyaret etti.
Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar; Ayvalık’ta haber muhabirliği yapan ortopedik engelli Suat Salgın ile görme engelli Namık Tuncel’i çalıştıkları ofiste ziyaret etti.
Engelli haber muhabirlerine bir buket çiçekle nazik bir jest yapan Mehmet Anıl Okyar, Salgın ve Tuncel’in nezdinde Ayvalık’taki tüm engellilerin haftasını kutladı.
Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay’ı Ayvalık Şubesi olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal çalışmalarda bulunduklarını hatırlatan Başkan Okyar, hedeflerinin ilçeye kalıcı sosyal eserler bırakmak olduğunu vurguladı.
Bu kapsamda; Ayvalık’a bir aşevi ile gasilhane kazandırmanın yanı sıra gıda dağıtımları gibi sosyal çalışmaları da hızlandırmak için düğmeye bastıklarını ifade eden Mehmet Anıl Okyar, “Türk Kızılay’ı sadece deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetler sırasında insanların yardımına koşmakla kalmıyor. Mesela içinde bulunduğumu Kovit 19 salgını sürecinde ülke genelinde milyonlarca insanımıza kucak açmayı da sürdürüyor. Türk Kızılay’ı sadece ülkemiz değil, bizim gibi Kovit 19 pandemisi ile mücadele eden bir çok ülkeye de yardım elini bu zor dönemde uzatarak ülkemizin en önemli sosyal kurumlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.
Türkiye genelinde olduğu gibi, Ayvalık’ta da bu zorlu süreçte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da kaydeden Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, “1016 Mayıs Engelliler Haftası bu yıl yaşadığımı pandemi nedeniyle sönük geçiyor. Toplumumuzu oluşturan mozaiğin en önemli parçası olan engellilerimizi de unutmadık. Bu kritik süreçte engellilerimiz ve ailelerine yönelik de maske ve dezenfektan gibi hijyen malzemeleri ve gıda dağıtımlarında bulunduk. Bugün de Ayvalık’ta bedeni engellerine rağmen gazetecilik gibi çok zor ve meşakatli mesleği yürüten dostlarımızla bir araya gelmek istedik ve bunun içinde buradayız. “ diye konuştu.
Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar’ın kendilerine yönelik yaptığı nazik jestten duydukları memnuniyeti dile getiren Suat Salgın ile Namık Tuncel de kısa bir süre önce göreve gelmesine rağmen çok ciddi çalışmalara imza atan Başkan Okyar’ı tebrik ederek, O’nun nezdinde tüm şube yöneticilerine başarılar dilediler. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi
Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
YEREL HABERLER Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz ...
Burhaniye’de 12 yıllık terzi maske üreticisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de 12 yıllık terzi maske üreticisi oldu
Kardeş kavga kanlı bitti
YEREL HABERLER Kardeş kavga kanlı bitti
Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.
YEREL HABERLER Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. ...
Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi komşularına yardım ettiler
YEREL HABERLER Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi komşularına yardım ...
Burhaniye'de berberler doktorlar gibi siperlikli maske taktı
YEREL HABERLER Burhaniye'de berberler doktorlar gibi siperlikli ...
(Özel) Damızlık koç satışları ihalesiz yapıldı Damızlık koçlar salgın nedeniyle randevu sistemiyle yapıldı
YEREL HABERLER (Özel) Damızlık koç satışları ihalesiz ...
Balıkesir'e mevsimlik tarım işçileri geldi Tarım işçileri Balıkesir'e gelmeden önce sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER Balıkesir'e mevsimlik tarım işçileri geldi Tarım ...
Jandarmadan kaçak deniz patlıcanı operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak deniz patlıcanı operasyonu
Prof. Dr. Selvi: Virüsten korunalım derken sağlığımızdan olmayalım
YEREL HABERLER Prof. Dr. Selvi: Virüsten korunalım derken ...
Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 ...
Burhaniye'de köpeklere bahar aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye'de köpeklere bahar aşısı yapıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Balıkesir'de hizmetler yerine ulaşıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Balıkesir'de ...
Başkan Arslan, berber ve kuaförleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Arslan, berber ve kuaförleri ziyaret etti
İhlas Vakfı Edremit Temsilciliği hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER İhlas Vakfı Edremit Temsilciliği hayırseverlerin ...
Çölyak hastaları yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Çölyak hastaları yalnız bırakılmadı
Balıkesir'de yasak sürecinde sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yasak sürecinde sürücülerine ceza yağdı
Altıeylül'den 267 berber ve kuaföre destek
YEREL HABERLER Altıeylül'den 267 berber ve kuaföre destek
Balıkesir'e yaz sıcakları geliyor
YEREL HABERLER Balıkesir'e yaz sıcakları geliyor
Burhaniye’deki taksi ve durakları dezenfekte edilecek
YEREL HABERLER Burhaniye’deki taksi ve durakları dezenfekte edilecek
Edremit Belediyesi'nden berber ve kuaförlere destek Başkan Arslan’dan kuaför ve berberlere ziyaret
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nden berber ve kuaförlere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X