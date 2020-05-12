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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir’in geleceği için çalışıyoruz"

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il merkezindeki Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs tedbirlerinden Balıkesir'in geleceğini ilgilendiren projelerle ilgili düzenlenen toplantıda ayrıca tartışmalara neden olan 18/02 imar uygulaması ele alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir’in geleceği için çalışıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il merkezindeki Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs tedbirlerinden Balıkesir’in geleceğini ilgilendiren projelerle ilgili düzenlenen toplantıda ayrıca tartışmalara neden olan 18/02 imar uygulaması ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir’in geleceğini ilgilendiren Avlu, Çamlık, BALTOK Projelerinin geldiği durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yılmaz toplantıda ayrıca Üçpınar Kırsal Mahallesi ile Ayşebacı Kırsal Mahalleleri arasındaki alanda 18/02 imar uygulamasının çözümü noktasında yapılan çalışmaları açıkladı. Yücel Yılmaz’a 18/02 imar uygulaması konusunda İnşaat Mühendisi olan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı katkıda bulundu.

“Avlu Projesi tamamen Büyükşehir’e geçti”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz toplantıda ilk olarak Avlu Alışveriş ve Kongre Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Avlu’nun özel bir şirkete devredilmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde alanı Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesine kattıklarını söyleyen Yücel Yılmaz, “Balıkesir bakıldığı zaman insanı çok güzel, başarılı fakat fiziksel altyapısını 80’li ve 2000’li yıllara kadar çok iyi tamamlayamamış bir şehir. Burada ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi insanların çocuklarını önlerine alarak 23 kilometre yürüyelim, oturup çay içelim dediğinde Atatürk Parkı’ndan başka yer yoktu. Açık alanda çocuklarıyla birlikte velilerin yürüyüş yapabilecekleri, bisiklete binebilecekleri yerlerin azlığı vardı. Ayrıca kongre merkezi eksiği, çocukların toplu halde eğlenebilecekleri yerlerin eksiği ön plana çıkıyordu. Bu tür yerlerin eksiklikleri, sergi salonunun olmaması vatandaşlar nezdinde eksikti. Avlu Kongre Merkezi’ne bu ihtiyaçlara cevap versin diye yapılmış. Fakat burada 260 dönümlük alanın içerisinde bir ticari alan oluşsun, burayı da profesyonel bir işletmeye verilirse, yerel halktan ziyade bir işletmeci bunu yapar denmiş. Belediye işletmeleri bir şekilde siyasete müdahil olunduğu için ayrı bir ihale yapalım bunu alsınlar denmiş. Ama bu süre içerisinde geçen 23 sene içerisinde bu işi başlatan Belediye Başkanı, ihaleyi alan şirkette birçok şey değişmiş, iç ortaklar değişmiş. Böyle olunca da bu iş artık tadı kaçmış bir noktaya gelinmişti. Biz de bu tadı kaçmış noktayı nasıl sonuçlandırırızla ilgili kamuoyunun desteğini alarak var olan işletmeyle mutabakatı tamamladık ve büyükşehir belediyesine hiçbir kaybı olmadan, belediyenin zararı da olmadan devri gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte burayı belediye mi işletecek ya da bir şirkete mi vereceksiniz sorusunun cevabı; şu anda oranın belirli eksiklikleri var, onları hızla tamamlayacağız. Covid19 pandemisinin gidişatına göre biz burayı ya belediyemizin kendi altyapısıyla işleteceğiz ya da farklı iştiraklerimizi devreye sokacağız” diye konuştu.

“18/02 uygulaması hem Karesi’yi hem de Altıeylül’ü ilgilendiriyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Avlu Kongre Merkezi’nin ardından şehirde büyük tartışmalara yol açan 18/02 imar uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bir ikinci konumuz çok merak edilen şehrin mutabakatı olduğuna inandığımız bir konu. Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanlarımız var yanımda. Her iki belediye başkanımızda aynı zamanda inşaat mühendisi. 18.02 sadece Karesi ilçesini ilgilendiren bir sorun değil, sadece Altıeylül ilçesini ilgilendiren bir sorun da değil. Üçpınarla Ayşebacı kırsal mahalleleri arasındaki bir bölgeyi ilgilendiren bir sorun. Ana temasını iyi izah etmemiz gerekiyor. Burada imar çalışması yapmıyoruz. Burada imar çalışması 1986 yılında bitmiş ve herkese 18 uygulaması yapılarak arsaları dağıtılarak tapuları verilmiş. O günkü devletin istediği ne varsa bütün görüşleriyle beraber yapılmış. 1994 yılına kadar da isteyenler binalarını yapmış. Yani Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nin yapıldığı yerin arkasındaki kooperatif şeklindeki binalar o dönem yapılmış. 18 uygulamanın adı. Mülkiyeti tarla olan yerlerin arsaya dönüştürülüp Belediyeye, Emniyete, çocuk bahçesine, hastaneye ayrılacak yerlerin düşüldükten sonra kalan kısmının arsa olarak bırakılması ve bunların doğru yerlerde olmasını sağlayan bir uygulama. Burada iki tane kural var. Birincisi, ayrım yapmadan herkesten eşit miktarda devlete kalacak yer kesilecek, ikincisi de tarlasına en yakın yerden arsa verilecek. Bu iki kuralın ihlalinde belirli eksiklikler görüldüğü için daha önce açılmış bir mahkeme 1994 yılında karar veriyor. Verdiği karar neticesinde “Hak taksimatı yanlış yapılmış, bu yanlıştan kaynaklı olarak kök tapuya dönerek bu işi bir daha yapın.” Aynı anda 1986 yılında; 18.01 dedikleri Gaziosmanpaşa, 18.02 dedikleri bu bölge, 18.03 dedikleri Paşaalanı, 18.04 dedikleri Bahçelievler bunlar böyle sınıflandırılıyor.
“İtirazları bir kez daha değerlendireceğiz”
Bu konuyla ilgili çok farklı şeyler söylüyorlar. Ama biz, üç belediye başkanı arkadaşınızız. Şehrin tüm akil insanları bu konuyla ilgili buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyor. Tüm kanaat önderlerini ayrı ayrı çağırarak irademizi koyduk. Burada imarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Sadece arsaların yerleri ilk başta olması gerektiği gibi kanunlara uygun bir şekilde düzenleniyor. 18.02 dediğimiz bölgeyle ilgili süreç bitmiş değil. Biz, mülkiyetlerle ilgili durumu askıya çıktık. Bu askıdan birincisini indirdik, 160 itiraz geldi. İtirazlarla ilgili arkadaşlar değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki hafta içerisinde tekrar askıya çıkacak. Bir ay durduktan sonra tekrar askıya itiraz değerlendirilip kendi içinde ret ya da kabul edilerek düzenlenecek. Tekrar Tapu Kadastroya gidecek. Eğer herhangi bir mahkeme olmazsa gerekli incelemeler yapılıp itiraz süreleri dolduktan sonra buradaki arkadaşlar 1994 yılından önce olduğu gibi inşaatlarını yapmak için ruhsatlarını vermeye başlayacağız. Kazanan Balıkesir, kazanan her bir vatandaşımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Eiffel Kulesi Paris için neyse Hilal Minareli Camii Balıkesir için o olacak”
Balıkesir’de önceki dönemlerde yapımına başlayan ve yeni tamamlanan Çamlık Rekreasyon alanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel Yılmaz, “Çamlık geçmiş yıllardan beri seyir tepesi olarak hizmet veriyordu. Şu anda da Balıkesir’e dışarıdan gelenlerin orada kafeteryasından yararlanacağı, röflelerin üzerinde Balıkesir’in tarihini görebileceği, yürüyebileceği, ibadet edebileceği ve yemek yiyebileceği, Balıkesir ile ilgili malzemelerin alınabileceği bir yer yapıldı. Ama buna Balıkesir’in sahip çıkması lazım. Şu an burasının inşaatı tamamen bitti. Yer teslimini aldık ve şu an Balıkesir’in hizmetine açılabilecek bir yer. Arzu ediyorduk ki bu Ramazan Ayı’nda orayı açalım ve insanlarımız orada vakit geçirebilsinler. Ama Covid19’u düşünmedik. Ama inşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra burayı bir Cuma Namazı’ndan sonra açmayı düşünüyoruz. Bu proje Balıkesir’in hilal şeklindeki görselin arkasına ay da geldiğinde Balıkesir’in simgesi olacak. Yani Eiffel Kulesi Paris, Fransa için ne ifade ediyorsa, Balıkesir için de hilal minareli camisi o olacak” dedi.

“Pandemi sürecinde 5 milyonun üzerinde maske dağıttık”
Balıkesir’de yeni tip koronavirüs vakası olan Covid19 pandemisi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Yücel Yılmaz süreç içinde 5 milyonun üzerinde maske dağıtıldığını söyledi. Yılmaz, “Covid19 çalışmalarında bugün en çok sorulan soru; “bütün illere yavaş yavaş izin verdiler, bizim ne suçumuz var, acaba bilmediğimiz bir şey mi var” deniliyor. Balıkesir transit geçilen bir il. İstanbul’un tedarikini tamamen biz sağlıyoruz. Yani yiyecek, içecek, alt yapısını biz sağlıyoruz. O nedenle Balıkesir risk bölgesi gözüküyor. O yüzden bu süre içerisinde bizim en iyi şekilde kendimizi korumamız lazım. Pandemi sürecinde en önemli şey hastalığın hızlı yayılma süreci. Hastalığın yayılma sürecini önleme adına da maske, kişisel bakım ve sosyal mesafe kuralları önemli yer tutuyor. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçmişten ders alınması gerektiğine inandığım için önceden olan aksaklıkların sebeplerini uygulamaya başladık. 20 ilçemizde 20 belediye başkanımız var.Covid19’la mücadele konusunda tüm ilçelerimizle koordineli olarak çalışmalarımızı yürüttük. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerimize gerekli dezenfektan ve maske teminini yaptık. Mart ayından itibaren il genelinde 5 milyonun üzerinde maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık veya dağıtılması için ilçe belediye başkanlarımıza gönderdik. Bunun yanında dezenfektan malzemelerinin temini noktasında koordinasyonu biz sağladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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