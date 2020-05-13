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Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkaleİzmir karayolunda Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, Akçay Yenimahalle ışıklı kavşağında Taner Y. yönetimindeki 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 35 metre sürüklenerek bir evin bahçesine uçarak evin duvarında asılı kaldı. Kamyonet ise çarpmanın etkisiyle refüje çarptı ve takla attı. Kazada kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kadın yolcu ve kamyonet sürücüsü Recep Kadir T. hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Taner T. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Nazmi G ve Tevhide A. yaralandı. Yaralılar Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit’teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında bir süre Çanakkale İzmir Karayolunda bölünmüş yolun İzmir istikameti trafiğe kapandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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