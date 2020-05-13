En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan baybayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarına göre, kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.