Kaymakam Sırmalı, “Hayatı paylaşmak için engel yok”

Tüm dünyadaki engelli bireyleri daha iyi anlamak, farkındalık oluşturmak ve engelleri kaldırmak adına kutlanan Engelliler Haftası ile ilgili bir mesaj yayımlayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Engellilerin sorunlarının, yılın belirli bölümlerinde değil yılın her günü gündemde tutulması, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması, onların sosyal yaşamda çok daha fazla ve aktif şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insani bir zorunluluktur.” Dedi.

Kaymakam Sırmalı “Engellilik, sadece engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren bir sağlık meselesi olup, tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren önemli bir konudur. Engellilerimize sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri şüphesiz toplumumuzu daha da güçlendirecektir.

Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Devletimiz, engellilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, önemli mevzuat düzenlemeleri, eğitim imkânları ve istihdam olanakları sağlayarak, kendilerini toplumun bir parçası olarak benimsemelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına varan pek çok alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, Engelliler Haftası’nın bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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