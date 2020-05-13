Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması kargocuların iş yükünü katladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması kargocuların iş yükünü katladı

İHA

Burhaniye ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kargo firmalarının iş yükünü ikiye katladı. 7/24 hizmet veren kargo firmaları ihtiyaca cevap vermekte zorlanırken, gönderilerin yüzde 90'nın internet alış verişlerinden oluştuğu kaydedildi.

Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması kargocuların iş yükünü katladı

Burhaniye ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kargo firmalarının iş yükünü ikiye katladı. 7/24 hizmet veren kargo firmaları ihtiyaca cevap vermekte zorlanırken, gönderilerin yüzde 90’nın internet alış verişlerinden oluştuğu kaydedildi.
Burhaniye’de kargo firmalarının depoları çeşitli ürünlerde dolup taşarken, işletmeler Cumartesi Pazar günleri de hizmet vermeye başladı. Bazı şubelerde kapasite aşımı yaşandığında kargoların kabulü ertesi güne ertelenebiliyor. Yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Korgo İşletmesi Sahibi Turgay Yıldız, “25 yıldır hizmet vermekteyiz. Evde Kal Türkiye uygulaması ile iş yükümüz iki kat arttı. Artan talebi karşılamak için 7/24 çalışıyoruz. Yoğunluk yüzünden sorunlar yaşıyoruz. Bazı şubeler kapasite aşımına uğradığı zaman bir sonraki güne kargo göndermek durumunda kalıyoruz. Tabi ki bu durum geçici. Kargo olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kargoların yüzde 90’ını internet alış verişleri oluşturuyor. Evde kalan vatandaşlarımızın dışarı çıkmadan alış veriş yapmaları işlerimizi bir kat artırdı. Talebi karşılamakta zorlanıyoruz tabi ki” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çağrı merkezi dertlere derman oluyor
YEREL HABERLER Çağrı merkezi dertlere derman oluyor
Jandarmadan 18 adrese eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan 18 adrese eş zamanlı operasyon: 15 ...
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı Evde Online Step, areobik ve yoga gibi spor faaliyeti
YEREL HABERLER Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı Evde ...
Burhaniye’de taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de taksiler dezenfekte edildi
Kaymakam Sırmalı, “Hayatı paylaşmak için engel yok”
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, “Hayatı paylaşmak için engel yok”
Jeotermal enerji sebze ve meyve kurutma tesisinde kullanılacak
YEREL HABERLER Jeotermal enerji sebze ve meyve kurutma tesisinde ...
Jandarmadan radarla hız denetimi 120 araca toplam 72 bin lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan radarla hız denetimi 120 araca toplam 72 ...
Jandarma, Balıkesir'de aranan 34 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, Balıkesir'de aranan 34 kişiyi yakaladı
Güzellik salonu alev alev yandı
YEREL HABERLER Güzellik salonu alev alev yandı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ...
Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, ...
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ...
Başkan Yılmaz: Balıkesir´in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: Balıkesir´in konumu maske yasağı ...
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir’in geleceği için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel ...
Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı / Ek ...
Adalarda sokak hayvanları besleniyor
YEREL HABERLER Adalarda sokak hayvanları besleniyor
BAÜN’de Rektör-Öğrenci buluşmalarının 5. gerçekleştirildi
YEREL HABERLER BAÜN’de Rektör-Öğrenci buluşmalarının 5. ...
Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti
Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi
Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
YEREL HABERLER Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz ...
Burhaniye’de 12 yıllık terzi maske üreticisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de 12 yıllık terzi maske üreticisi oldu
Kardeş kavga kanlı bitti
YEREL HABERLER Kardeş kavga kanlı bitti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X