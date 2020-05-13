Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile 4 uyuşturucu taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 47,50 gram esrar maddesi, 3 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 19 adet fişek ile uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.