Ayvalık’ta çocuklar denizin keyfini çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık’ta çocuklar denizin keyfini çıkardı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.0015.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izinleri renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Evleri sahile yakın çocuklar sahillere giderek denizin keyfini yüzerek çıkardılar.

Ayvalık’ta çocuklar denizin keyfini çıkardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.0015.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izinleri renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Evleri sahile yakın çocuklar sahillere giderek denizin keyfini yüzerek çıkardılar.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.
Ayvalık’ta, 2 ay sonra evlerinden çıkan çocukların sevinci ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.
Saat 11.00 olmasıyla birlikte ebeveynleriyle birlikte kendilerini ilçenin cadde ve sokaklarına atan 14 yaş altı çocuklar, parklarda gönüllerince oynarken, bazıları da kaykay ile kaydı, bisiklet sürerek günün tadını çıkardı.
Evleri deniz kıyısına yakın olan çocuklar ise sahil bandında köpeklerini gezdirirken, bazıları ise denize girerek 4 saatlik özgürlüğü serinleyerek değerlendirdi.
4 saatlik özgürlüğü evlerine yakın noktada denize girip serinleyerek değerlendiren 10 yaşındaki Vito Tuncel, “2 ay süresince evde dört duvar arasında kalmaktan aşırı stresliydim. Bu stresimi üzerimden atmak için ağabeyim ve çok sevdiğim köpeğimle birlikte denize girdim. Şu anda kendimi çok mutlu ve sevinçli hissediyorum” dedi.
Denizde yüzerken eliyle balık yakaladığını söyleyen Vito’nun 12 yaşındaki ağabeyi Sam Tuncel ise, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Sırmal’dan maske denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmal’dan maske denetimi
Çağrı merkezi dertlere derman oluyor
YEREL HABERLER Çağrı merkezi dertlere derman oluyor
Jandarmadan 18 adrese eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan 18 adrese eş zamanlı operasyon: 15 ...
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı Evde Online Step, areobik ve yoga gibi spor faaliyeti
YEREL HABERLER Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı Evde ...
Burhaniye’de taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de taksiler dezenfekte edildi
Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması kargocuların iş yükünü katladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması kargocuların iş ...
Kaymakam Sırmalı, “Hayatı paylaşmak için engel yok”
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, “Hayatı paylaşmak için engel yok”
Jeotermal enerji sebze ve meyve kurutma tesisinde kullanılacak
YEREL HABERLER Jeotermal enerji sebze ve meyve kurutma tesisinde ...
Jandarmadan radarla hız denetimi 120 araca toplam 72 bin lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan radarla hız denetimi 120 araca toplam 72 ...
Jandarma, Balıkesir'de aranan 34 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, Balıkesir'de aranan 34 kişiyi yakaladı
Güzellik salonu alev alev yandı
YEREL HABERLER Güzellik salonu alev alev yandı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ...
Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, ...
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ...
Başkan Yılmaz: Balıkesir´in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: Balıkesir´in konumu maske yasağı ...
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir’in geleceği için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel ...
Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı / Ek ...
Adalarda sokak hayvanları besleniyor
YEREL HABERLER Adalarda sokak hayvanları besleniyor
BAÜN’de Rektör-Öğrenci buluşmalarının 5. gerçekleştirildi
YEREL HABERLER BAÜN’de Rektör-Öğrenci buluşmalarının 5. ...
Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta engellilere ziyaret jesti
Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi
Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
YEREL HABERLER Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X