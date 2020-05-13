Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan sonra ilk kez dışarıya çıkan 014 yaş arasındaki çocuklara moral olması amacıyla oyun alanlarında; satranç takımı ve oyuncak dağıttı.

Koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yaklaşık iki aydır evlerinden çıkamayan 014 yaş arasındaki çocuklar, bugün sokakla buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçenin aktif olarak yer aldığı Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) ekipleri, il genelinde günler öncesinden; park, bahçe ve oyun alanlarını dezenfekte ederek güvenli hale getirdi. 11.0015.00 saatleri arasında dışarıda bulunan çocuklar, ailelerinin refakatinde açık havanın tadını çıkardılar. Oyun alanlarında sağlık kontrolünden geçmiş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara; satranç ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca maskesi bulunmayan çocuklara maske dağıtımı yapıldı.

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