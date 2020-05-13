Çocuklar parklarda oyunla buluştu Sosyal mesafeli 'yağ satarım bal satarım' Çocuklar oyunlarını sosyal mesafeye uyarak oynadı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 40 gündür evden çıkma kısıtlaması bulunan 014 yaş grubu çocukların yasağının 11 ile 15.00 saatleri arasında geçici olarak kaldırılması ile evlerinin yakınlarında bulunan parklara akın ettiler.

Aileler çocuklarını getirirken, maske ve sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi. Parklar ise Sındırgı Belediyesi tarafından bir gün önceden ve sabahtan dezenfekte edildi.

Sındırgı’da Şevket Barkır Parkı başta olmak üzere, ilçedeki çeşitli parkları dolaşan Sındırgı Belediye personeli Kavuklu ve Çırak tiplemesiyle çocuklara balon dağıttı. Maskesi olmayan çocuklara da maske verildi.

Sosyal mesafe kurallarına göre 'yağ satarım bal satarım', 'kavuklu diyor ki' yarışmalarıyla çocuklara hem sosyal mesaj verildi, hem de evden ilk kez çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Oyunlarda çocuklara el yıkama ve hijyenin nasıl yapılması gerektiği, sosyal mesafenin önemi anlatıldı. Aileler ve çocukları 40 gün sonra parklara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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