Erdekli çocuklara erken bayram

14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - KONYA

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Sokağa çıkma yasağı esnetilen Erdekli çocuklar parklarda oyun oynayarak stres atarken bazı çocukların denize girdiği görüldü.

Korona virüs önlemleri kapsamında, 22 Mart’tan beri 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 014 yaş grubunda olanlar, 11.0015.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde sokağa çıktı. 4 saatlik sınırlı özgürlük bile Erdekli çocuklara yetti. Özellikle parklar ve yeşil alanlar, çocuk çığlıklarıyla doldu. Bu arada hava sıcaklığının yüksek olmasına paralel olarak birçok çocuğun da, “Çuğra” ve “Kanava” bölgelerinde denize girdikleri görüldü. Erdekli çocuklar, adeta bayram sevincini erken yaşadılar.

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