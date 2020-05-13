Edremit'teki kaza Kamyonetin çarptığı otomobil kazasında ölen kadının kimliği belirlendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyonetin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkaleİzmir karayolunda dün akşam meydana gelen korkunç kazada, Recep Kadir Tural (58) yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, Akçay Yenimahalle'de bulunan ışıklı kavşakta Taner Yaşar (44) yönetimindeki 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 35 metre sürüklenerek bir evin bahçesine düşerek, ilginç şekilde duvarında asılı olarak kalmıştı.

Kamyonet ise çarpmanın etkisiyle refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazada tamirci olduğu öğrenilen araç sürücüsü Recep Kadir Tural feci şekilde olay yerinde can vermişti. Kamyonette bulunan ancak kimliği tespit edilemeyen kişinin bir dernekte garson olarak çalışan Nesrin Şencan (51) olduğu tespit edildi. Yaralılar ise Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılmıştı. Yine kamyonette bulunan dernekte ahçı olduğu öğrenilen Nazmi G. (51) ile ev hanımı Tevhide A.'nın (45) ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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