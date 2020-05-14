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Manyas'ta 700 aileye yardım kolisi verildi

İHA

Balıkesir Dernekleri Platformunun her yıl farklı bir ilçede yapmış olduğu yardım kampanyası bu sene Manyas'ta yapılıyor. BALDEP'in 200, Manyas Belediyesinin ise 500 gıda kolisiyle katıldığı yardımlaşma hamlesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Manyas'ta 700 aileye yardım kolisi verildi

Balıkesir Dernekleri Platformunun her yıl farklı bir ilçede yapmış olduğu yardım kampanyası bu sene Manyas’ta yapılıyor. BALDEP'in 200, Manyas Belediyesinin ise 500 gıda kolisiyle katıldığı yardımlaşma hamlesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Dünyanın her tarafında bulunan Balıkesir derneklerinin katkılarıyla oluşturulan ve bu dernekleri bir çatı altında toplayan Balıkesir Dernekleri Platformu (BALDEP) tarafından her sene bir başka Balıkesir ilçesinde düzenlenen yardım kampanyası bu sene Manyas’ta yapılıyor. BALDEP tarafından oluşturulan yardım kolileri Manyas Belediyesi’ne teslim edildi. Yardım kampanyası hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Tancan Barçin, “BALDEP her sene bir ilçemizde bu yardımları yapıyor. Bu sene bizim ilçemizde karar kılınmış. Hazırlanmış olan yardım kolileri BALDEP tarafından belediyemize ulaştırıldı. Bizlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu kolileri ulaştırmaya devam ediyoruz. Belediye olarak hazırladığımız 500 gıda kolisi ile BALDEP yarafından gönderilen 200 koli ile toplam 700 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Şu zor günlerde böylesi güzel bir kampanyayı düzenleyen başta BALDEP Genel Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan olmak üzere bu kampanyaya yardım eden tüm derneklerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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