Kira ve su faturalarına erteleme

Covid19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla yapılmasına ara verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Sosyal mesafe kuralına uymak için Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Olağanüstü Belediye Meclisi’nde koronavirüs nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin kiracılarının kiralarına 3 ay erteleme gelirken, faaliyetlerine ara veren işletmelerinde ara verdiği süre kadar kiralarının alınmamasına karar verildi. Mecliste ayrıca isteyen BASKİ abonelerinin su faturalarının ödenmesi 3 ay ertelendi. Kira ve su faturalarının ertelenmesi oy birliği ile geçti.



Kiralar ertelendi

Olağanüstü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belediye kiracılarının pandemi sürecinde kiralarının ertelenmesi de görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların satış, kiralama ve işgaliye bedellerinin herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan eşit taksitler halinde 3 ay ertelenmesi, faaliyetlerini durduran işyerlerinin ise işyerlerini açmadıkları süre zarfında kiralarının alınmaması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca covid19 nedeniyle kira süreleri de uzatıldı. Alınan bu kararın yasa gereği olduğu belirtildi.



Su faturalarına 3 ay erteleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde koronavirüsün ekonomi ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla su faturalarına erteleme geldi. BASKİ sorumluluk alanında bulunan abonelerin Mayıs, Haziran ve Temmuz 2020 dönemlerinde oluşturulacak su faturaları 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. Maddesinin (e) fıkrası hükümlerinin uygulanabilmesi için yetki istendi. Yapılan oylama sonucunda BASKİ abonelerinin MayısHaziran ve Temmuz dönemine ait su faturalarının ödemesi 3 ay süresince ertelendi. Üç ay sonunda oluşacak su faturalarının tutarı ise abonenin isteği doğrultusunda 3 ayrı eşit taksitte ödenebilecek.

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